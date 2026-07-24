KONFIANSA, UNIDAT I AMBISHON; FFK I E KOMUNIDAT DI FUTBÒL TA SIGUI TRAHA HUNTU PA E FUTURO DI KÒRSOU!

Federashon Futbòl Kòrsou a tene un reunion konstruktivo e siman aki ku representantenan di FIFA i Concacaf. Durante e bishita, tur dos organisashon a ekspresá nan konfiansa i sosten na FFK, e direktiva bou di liderato di presidente interino Fabi Constansia i na e desaroyo kontinuo di futbòl na Kòrsou.
FIFA i Concacaf a ekspresá nan apresio pa e prestashonnan deportivo ku Kòrsou a logra den e último añanan i pa e manera ku nos pais a representá su mes riba esenario internashonal. Tambe a pone atenshon riba e pashon i kompromiso di e fanátikonan di Kòrsou, ku ta hunga un papel importante den e éksito i e imágen di futbòl nashonal.
Durante e reunion tambe a ekspresá apresio pa e kontribushon di e presidente anterior Gilbert Martina na desaroyo di futbòl na Kòrsou. Bou di su liderato, FFK a logra pasonan importante tantu riba tereno deportivo komo organisatorio. E federashon ta ekspresá su gradisimentu pa su esfuerso, dedikashon i kontribushon na e organisashon i na e komunidat di futbòl en general.
Ku bista riba futuro, FFK lo sigui enfoká riba kresementu, profeshonalisashon i fortifikashon di futbòl na Kòrsou. Un siguiente paso importante ta e Concacaf Nations League 2026-2027. Durante e sorteo di 23 di yüli 2026, Kòrsou a keda inkorporá den Grupo A di Liga A, huntu ku Costa Rica, Haiti, Trinidad & Tobago, Nicaragua i Repúblika Dominikana.
E presidente interino, señora Fabi Constasia a deklará lo siguinte; “esaki ta un momentu di konfiansa, responsabilidat i mira pa dilanti. Na nòmber di e direktiva di FFK, mi ta gradisí FIFA i Concacaf pa nan sosten na nos federashon i na e komunidat di futbòl di Kòrsou. Nos tambe ta ekspresá nos apresiashon sinsero pa e kontribushon di e presidente anterior Gilbert, kende a hunga un papel importante den e desaroyo di futbòl na Kòrsou.
Komo presidente interino, mi ta komprometé mi mes, huntu ku mi direktiva kompletu, na stabilidat, bon gobernashon i e kresementu kontinuo di nos organisashon. Nos enfoke ta riba fortifiká futbòl na Kòrsou na tur nivel i krea oportunidatnan pa e generashonnan aktual i futuro di futbolistanan.
Kòrsou a demostrá den e último añanan ku nos por kompetí na e nivel mas haltu den nos region. Ku e mesun ambishon, determinashon i orguyo, nos lo sigui traha pa un federashon ku nos hugadónan, klupnan i fanátikonan meresé. Huntu nos ta skibi e siguiente kapítulo di futbòl di Kòrsou.
Ku rèspèt pa loke a wòrdu konstruí, konfiansa den e presente i ambishon pa e futuro, FFK huntu ku henter e komunidat di futbòl, lo sigui traha pa un futbòl di Kòrsou fuerte, uní i eksitoso.”