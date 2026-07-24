Home Region & Caribbean Papiamentu News KONFIANSA, UNIDAT I AMBISHON; FFK I E KOMUNIDAT DI FUTBÒL TA SIGUI...

KONFIANSA, UNIDAT I AMBISHON; FFK I E KOMUNIDAT DI FUTBÒL TA SIGUI TRAHA HUNTU PA E FUTURO DI KÒRSOU!

108

 

Federashon Futbòl Kòrsou a tene un reunion konstruktivo e siman aki ku representantenan di FIFA i Concacaf. Durante e bishita, tur dos organisashon a ekspresá nan konfiansa i sosten na FFK, e direktiva bou di liderato di presidente interino Fabi Constansia i na e desaroyo kontinuo di futbòl na Kòrsou.

FIFA i Concacaf a ekspresá nan apresio pa e prestashonnan deportivo ku Kòrsou a logra den e último añanan i pa e manera ku nos pais a representá su mes riba esenario internashonal. Tambe a pone atenshon riba e pashon i kompromiso di e fanátikonan di Kòrsou, ku ta hunga un papel importante den e éksito i e imágen di futbòl nashonal.

Durante e reunion tambe a ekspresá apresio pa e kontribushon di e presidente anterior Gilbert Martina na desaroyo di futbòl na Kòrsou. Bou di su liderato, FFK a logra pasonan importante tantu riba tereno deportivo komo organisatorio. E federashon ta ekspresá su gradisimentu pa su esfuerso, dedikashon i kontribushon na e organisashon i na e komunidat di futbòl en general.

Ku bista riba futuro, FFK lo sigui enfoká riba kresementu, profeshonalisashon i fortifikashon di futbòl na Kòrsou. Un siguiente paso importante ta e Concacaf Nations League 2026-2027. Durante e sorteo di 23 di yüli 2026, Kòrsou a keda inkorporá den Grupo A di Liga A, huntu ku Costa Rica, Haiti, Trinidad & Tobago, Nicaragua i Repúblika Dominikana.

E presidente interino, señora Fabi Constasia a deklará lo siguinte; “esaki ta un momentu di konfiansa, responsabilidat i mira pa dilanti. Na nòmber di e direktiva di FFK, mi ta gradisí FIFA i Concacaf pa nan sosten na nos federashon i na e komunidat di futbòl di Kòrsou. Nos tambe ta ekspresá nos apresiashon sinsero pa e kontribushon di e presidente anterior Gilbert, kende a hunga un papel importante den e desaroyo di futbòl na Kòrsou.

Komo presidente interino, mi ta komprometé mi mes, huntu ku mi direktiva kompletu, na stabilidat, bon gobernashon i e kresementu kontinuo di nos organisashon. Nos enfoke ta riba fortifiká futbòl na Kòrsou na tur nivel i krea oportunidatnan pa e generashonnan aktual i futuro di futbolistanan.

Kòrsou a demostrá den e último añanan ku nos por kompetí na e nivel mas haltu den nos region. Ku e mesun ambishon, determinashon i orguyo, nos lo sigui traha pa un federashon ku nos hugadónan, klupnan i fanátikonan meresé. Huntu nos ta skibi e siguiente kapítulo di futbòl di Kòrsou.

Ku rèspèt pa loke a wòrdu konstruí, konfiansa den e presente i ambishon pa e futuro, FFK huntu ku henter e komunidat di futbòl, lo sigui traha pa un futbòl di Kòrsou fuerte, uní i eksitoso.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 721new.com - 2022-2023 All Rights reserved
MORE STORIES

Planned alcohol check on St. Eustatius

English News

KPCN organizes fatbike testing session for riders on Sint Eustatius

English News

Ministry of Justice, MECYS, and Sint Maarten Library Sign Cooperation Agreement...

Headlines & Top Stories

Police investigate shooting incident in Betty Estate

Headlines & Top Stories