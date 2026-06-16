Notisia di polis di djabièrnè 12 di yüni te ku djaluna 15 di yüni 2026 

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Ladronisia di pikòp

Djaluna 15 di yüni a drenta keho di ladronisia di un vehíkulo ku tabata stashoná na Kaya Prinses Marie. Ta trata di un pikòp kolo bèrdè skur di e marka Toyota, tipo Hilux, ku plachi di number V-1299. Ta investigando e kaso.

Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den e wikènt ku a pasa, polis a detené tres(3) shofùr pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Djadumingu 14 di yüni, alrededor di 5 or di atardi, a detené un hòmber di inisial J.B.V. di 60 aña di edat na Kaya Libertador Simon Bolivar. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo ku solamente daño material. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi tèst di supla kuné i a resultá ku e sospechoso a konsumí mas alkohòl ku ta pèrmití pa lei. A konfiská su reibeweis.

Djadumingu 14 di yüni, alrededor di 2.40 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial D.F.S.G. di 26 aña di edat na Kaya Misoa. Un patruya a duna e shofùr señal pa para pa un kòntròl rutinario. Durante kòntròl e no por a mustra un reibeweis ni dokumentunan di seguro bálido. Ademas e sospechoso tabata mustra diferente karakterístika di un persona ku ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i a resultá ku el a konsumí mas alkohòl ku ta pèrmití pa lei. A detené i a dun’é but pa e infrakshonnan menshoná.

Djasabra 13 di yüni, alrededor di 2.20 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial G.J.v.W. di 24 aña di edat den ‘Centrumgebied’. Un patruya a konstatá ku e sospechoso na dos okashon a stashoná su vehíkulo riba karetera públiko i bandoná esaki no opstante ku e agentenan a hala su atenshon. Abase di esaki a hasi un kòntròl i a sospechoso no por a mustra un reibeweis na e momentu ei. Ademas el a mustra dokumentunan di seguro ku a kaduká i e tabata mustra diferente karakterístika di un persona ku ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i a resultá ku el a konsumí mas alkohòl ku ta pèrmití pa lei. A detené i a dun’é but pa e infrakshonnan menshoná.

A transportá tur sospechoso pa warda di polis pa kontinuá ku e trámitenan korespondiente. Aki nan lo haña un prosèsferbal tambe.

Entrada hudisial i detenshon pa violashon Lei di Opio

Djadumingu 14 di yüni, alrededor di 3 or di atardi, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN) ku asistensia di kachó di Duana a tene un akshon na un kas situá na Kaya Maria. Durante e akshon a detené dos sospechoso i a tene un entrada hudisial. Ambos detenshon ta en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. A detené un hòmber di inisial K.B. di 31 aña di edat i un hòmber di inisial E.A.B.K. di 23 aña di edat. Durante e entrada hudisial a topa ku supstansianan probablemente narkótiko i a konfiská diferente artíkulo relevante pa e investigashon. Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

Ladronisia di skuter

Djadumingu 14 di yüni a drenta keho di ladronisia di un skuter koló shinishi di e marka Kymco, modèl Agility ku plachi di number MF-1868. E skuter tabata stashoná riba un sitio di stashoná vehíkulo na altura di un establesimentu di hóreka riba Kaminda di Lac. Ta investigando e kaso.

Aksidente ku skuter

Djadumingu 14 di yüni, alrededor di 4.10 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Internashonal. Na yegada a resultá ku un skuter a dal den e isla meimei di kaminda i e shofùr a resultá heridá. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Pa motibu di prioridat médiko no por a hasi tèst di supla ku e víktima pero e tabata opviamente bou di influensia di alkohòl.

A enkontrá kurpa sin bida di persona pèrdí

Djabièrnè 12 di yüni, alrededor di 3.20 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un hòmber pèrdí den bahia di Sorobon / Lac Cai. E hòmber a drenta laman huntu ku algun otro persona i alrededor di 1 or di mèrdia a enkontrá problema den laman pa motibu di koriente fuerte. Dos persona a logra yega tera pero e di tres no.

Polis, Koninklijke Marechaussee i Duana ku yudansa di e boto di STINAPA i CITRO pero tambe ku asistensia di hèlikòpter i e avion Dash di Wardakosta i un grupo di boluntario a buska den e bahia. A posponé e búskeda alrededor di 7.20 or di anochi pa motibu di skuridat i lamentablemente na e momentu ei ainda no a enkontrá e persona pèrdí. E siguiente dia mainta tabata planiá pa reanudá e búskeda.

Djasabra 13 di yüni, alrededor di 8 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a topa ku kurpa di e persona ku tabata pèrdí den bahia di Sorobon. Ku boto a trese e kurpa tera despues di kua a transport’é pa mortuario. Dòkter a konstatá morto di un hòmber di inisial M.S.N.F. di 30 aña di edat nasé na Boneiru. Departamentu forénsiko di KPCN i dòkter a kondusí un investigashon mas aleu i por konfirmá ku ta trata di un kaso di hogamentu.

Detenshon pa ladronisia ku violensia

Den oranan di mardugá di djasabra 13 di yüni un kaso di ladronisia ku violensia a tuma lugá riba Kaminda Yato Bako. En konekshon ku e kaso aki, e mesun dia ei polis a detené un hòmber di inisial A.S.S. di 37 aña di edat na Kaya Vicente F. Gomes pa ladronisia ku violensia i maltrato. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Atrako i maltrato

Djasabra 13 di yüni, alrededor di 1.30 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un atrako na Kaya Kòrsou. Segun e persona ku a mèldu, un hòmber deskonosí a kita su yabi i telefòn for di dje. Algun minüt despues e persona ku a mèldu a bolbe yama ‘meldkamer’ sentral i a indiká ku e sospechoso a bin bèk i dun’é su telefòn. Polis ta investigando e kaso.

Aksidente entre skuter i pikòp

Djabièrnè 12 di yüni, alrededor di 3 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un skuter i un pikòp riba Kaya Amsterdam. Shofùr di e skuter a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Debí na prioridat médiko no por a hasi tèst di supla ku shofùr di e skuter. A hasi tèst di supla ku shofùr di e pikòp pero no tabatin indikashon tokante uso di alkohòl. Durante kòntròl riba e dokumentunan nesesario, shofùr di e pikòp no por a mustra un komprobante di seguro bálido. A duna e shofùr but pa esaki.

Aksidente entre outo i pikòp

Djabièrnè 12 di yüni, alrededor di 12.45 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente na krusada di Kaya Mulatu, Kaya Barakuda i Kaya Kokolishi. Na yegada di e patruya a resultá ku un outo i un pikòp, pa falta di duna preferensia, a dal den otro. Personal di ambulans a duna tratamentu médiko na dos menor di edat i despues a transportá un di e viktimanan pa hòspital pa chekeo médiko mas avansá. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’ a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr i no tabatin indikashon tokante uso di alkohòl.

Kòntròl planiá di tráfiko

Den oranan di mèrdia di djabièrnè 12 di yüni, polis a tene kòntròl di tráfiko riba Kaya Korona. Durante e kòntròl aki a para i kontrolá bintishete(27) vehíkulo.

A duna dos but pa e siguiente violashonnan:

Pa manehá sin reibeweis bálido;

Pa manehá sin seguro bálido.

Ademas a duna atvertensia pa no por mustra kopia di seguro i pa mustra reibeweis riba telefòn.

Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá!

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