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Komunikado di prensa komun di Gobièrnu di Sint Maarten i Gobièrnu di Kòrsou

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Willemstad / Philipsburg – E gobièrnunan di Sint Maarten i Kòrsou a hasi progreso supstansial durante un kumbre bilateral na Willemstad, Kòrsou, tokante fortifikashon di e independensia di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS), komo parti esensial pa un union monetario stabil.

Durante e kumbre, e Ministernan di Finansa, Sr. Charles Cooper (Curaçao) i Sra. Marinka Gumbs (Sint Maarten), a yega na un akuerdo riba prinsipionan dirigí riba un fortifikashon duradero di e relashonnan di gobernashon den CBCS. E diskushonnan a tuma lugá den presensia di Promé Minister Luc Mercelina i Promé Minister Gilmar Pisas, i tambe miembronan di e Kolegio Ehekutivo i e Hunta di Supervishon di CBCS. Prof. Dr. Jaap de Winter a fungi komo presidente independiente di e evento di dos dia.

E kòmbersashonnan a bini despues di e diferensianan di opinion anteriormente tokante nombramentu di miembronan di e Hunta di Supervishon di CBCS. Den e kuadro aki, ámbos minister a enfatisá e interes komun den un Banko Sentral independiente i un union monetario fuerte, ku ta kontribuí na stabilidat i resiliensia di e ekonomianan di Sint Maarten i Kòrsou. Den e sentido aki, garantisá stabilidat di preis i un tasa di kambio sólido ta e ophetivo sentral.

Resultadonan mas importante

E Hunta di Supervishon unánimemente a nominá kandidatonan pa e puesto di Presidente di CBCS i dos miembro di e Hunta Ehekutivo. E nominashonnan aki lo wòrdu revisá kuidadosamente i konhuntamente dor di ámbos minister promé ku e nombramentunan ser formalisá.

Pa loke ta trata e Hunta di Supervishon, e ministernan a pidi Profesor Winter pa konsehá riba diferente modelo pa e presidensia di e Hunta di Supervishon. Ademas, e partidonan ta di akuerdo ku fortalesé konfiansa i rèspèt mutuo ta para sentral. Esaki ta rekerí proseduranan i palabrashonnan kla i transparente na kua tur partido ta komprometé i riba kual nan por responsabilisá otro.

Minister di Finansa di Sint Maarten lo pidi e Kolegio Ehekutivo i Hunta di Supervishon pa hasi un proposishon pa sigui fortifiká e ofisina di CBCS na Sint Maarten. Ámbos minister di Finansa ta enfatisá ku e resultadonan realisá ta konstituí un paso importante den direkshon di un sistema monetario ku ta sostenibel den futuro i un Banko Sentral independiente, ku lo sigui fortalesé e konfiansa den e infrastruktura finansiero komun di Kòrsou i Sint Maarten.

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