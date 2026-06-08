Dominicanos en el exterior podrán acceder a un nuevo pasaporte con un seguro de hasta US$9,000 

El cónsul Jesús Vásquez Martínez destacó que esta medida busca aliviar la carga económica de las familias dominicanas residentes en el exterior ante la pérdida de un ser querido

Los dominicanos residentes en el exterior podrán obtener a partir del próximo mes un nuevo pasaporte que incluirá una cobertura de seguro de hasta 9,000 dólares en caso de fallecimiento del titular, informó este fin de semana el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez.

El anuncio fue realizado durante la apertura de la vigésima séptima edición del Festival Boulevard Juan Pablo Duarte, celebrado en Nueva York, donde el funcionario destacó que la medida busca brindar apoyo económico a las familias dominicanas que enfrentan la pérdida de un ser querido fuera del país.

“Los dominicanos aquí tendrán el nuevo pasaporte, que tiene un seguro por el que si una persona fallece le cubre hasta 9,000 dólares para no tener que seguir pasando la tragedia que pasamos los dominicanos cuando muere una persona que no tiene recursos”, expresó Vásquez.

El representante consular calificó la incorporación del seguro como un importante avance para la comunidad dominicana residente en el exterior, al considerar que ofrecerá una herramienta de respaldo económico en momentos difíciles para muchas familias.

Acciones del consulado dominicano en Nueva York para la comunidad

Durante su intervención, también resaltó los esfuerzos que realiza el consulado dominicano en Nueva York para fortalecer la relación con la comunidad y acercar los servicios consulares a los dominicanos residentes en los distintos condados de la ciudad.

“Hemos iniciado un proceso de acercamiento con la comunidad a través del Cafecito con el cónsul y hemos estado presentes en todos los condados. Somos el único consulado del mundo que trabaja los siete días de la semana en beneficio de los dominicanos”, afirmó.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Festival Boulevard Juan Pablo Duarte, una actividad que cada año reúne a miles de dominicanos en Nueva York para promover la cultura, las tradiciones y los valores patrios entre las nuevas generaciones nacidas o criadas en Estados Unidos.

El festival, que comenzó a celebrarse en el año 2000 y fue formalizado oficialmente en 2003, se ha convertido en una de las principales expresiones culturales de la comunidad dominicana en la ciudad.

La actividad contó con la participación de líderes comunitarios, empresarios, organizaciones culturales, funcionarios electos y cientos de familias dominicanas, quienes se dieron cita para celebrar sus raíces y fortalecer los vínculos con su país de origen.

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