Home Region & Caribbean Papiamentu News SELEKSHON DI BLUE WAVE ACADEMY U-11 TA NA HULANDA PA ENTRENÁ I...

SELEKSHON DI BLUE WAVE ACADEMY U-11 TA NA HULANDA PA ENTRENÁ I PARTISIPÁ NA E ORANGE VEINS CUP ROTTERDAM DI 27 MEI PA 2 YÜNI 2026!

134

 

E promé selekshon di Blue Wave Academy ku lo representá nos riba nivel internashonal ta e selekshon kategoria U-11 ku a sali pa Hulanda ayera ‘tardi pa partisipá na Orange Veins Cup ku lo tuma luga dianan 30 ku 31 di mei 2026. Tambe nan lo hunga 2 partido amistoso ku ekiponan di Hulanda.

Meta di e biahe aki ta pa midi forsa ku e hungadónan di Hulanda ku ta forma parti di e organisashon di futbòl pagá i mas ku klaro pa ‘show case’ nos talentonan lokal na skoutnan hulandes ku por reklutá e hóbenan aki den futuro. Esaki tambe lo ta un eksperiensia úniko pa nos hungadónan lokal ku tin e oportunidat di kompetí ku hungadónan di nan edat ku ta militá den timnan renombrá di Hulanda.

Blue Wave Academy U-11 lo ta na Hulanda di 27 mei pa 2 yüni i lo tin un total di 8 partido kontra diferente ekipo di Hulanda.

Skema di nos partidonan:

Fecha Orario Tim di kas Bishitante
1 28-5-2026 16:30 Willem II BWA U-11 Partido Amistoso
2 30-5-2026 10:40 AM Liverpool FC BWA U-11 Orange Veins Cup 
3 30-5-2026 2:20 PM Ilves Tampere BWA U-11 Orange Veins Cup
4 30-5-2026 3:40 PM BWA U-11 NEC Nijmegen Orange Veins Cup
5 30-5-2026 5:00 PM BWA U-11 Eastside FC Orange Veins Cup
6 31-5-2026 TBA TBA TBA Orange Veins Cup
7 31-5-2026 4:00PM TBA TBA Orange Veins Cup
8 1-6-2026 5:00 PM Feyenoord BWA U-11 Partido Amistoso

*Orario di Hulanda

Un total di 16 hungadó lokal ta forma parti di nos selekshon di Blue Wave Academy kategoria 

U-11. Nos selekshon ta wòrdu dirigí pa Shemuel Janzen i Ericson Bregita. E masagista i ‘team manager’ di e selekshon ta Marina de Miranda i e hefe di delegashon ta Rudsel Schmidt, miembro di direktiva di FFK.

E siguiente hungadónan ta forma parti di BWA U-11;

  1. D’Vano Zimmerman
  2. Ethan Kierindongo
  3. Levi Conradus
  4. Stefano Klok
  5. Caleb Groenendijk
  6. Rahim Martis Cato
  7. Tsean-Drick Martes
  8. Melia Naaldijk
  9. Romey Janzen
  10. Xion Isidora
  11. Fynn Domhoff
  12. Elijah Brigitha
  13. Vajen Bosscher
  14. Jionrickson Iradi
  15. Reajayvyn Zion Ricardo
  16. Mayson Girigorie

FFK ta deseá nos selekshon Blue Wave Academy U-11 tur klase di éksito ku nan partisipashon na e Orange Vens Cup na Hulanda.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 721new.com - 2022-2023 All Rights reserved
MORE STORIES

Two Suspects Arrested Following Armed Robbery Investigation in Simpson Bay

Headlines & Top Stories

Urgent Public Meeting of Parliament to address the lack of confidence...

Headlines & Top Stories

CPS: May 31 World No Tobacco Day. Unmask the Appeal –...

Headlines & Top Stories

Matters of the Heart. Victory Temple COGOP Hosts Two Transformative Evenings...

English News