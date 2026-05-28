SELEKSHON DI BLUE WAVE ACADEMY U-11 TA NA HULANDA PA ENTRENÁ I PARTISIPÁ NA E ORANGE VEINS CUP ROTTERDAM DI 27 MEI PA 2 YÜNI 2026!

E promé selekshon di Blue Wave Academy ku lo representá nos riba nivel internashonal ta e selekshon kategoria U-11 ku a sali pa Hulanda ayera ‘tardi pa partisipá na Orange Veins Cup ku lo tuma luga dianan 30 ku 31 di mei 2026. Tambe nan lo hunga 2 partido amistoso ku ekiponan di Hulanda.
Meta di e biahe aki ta pa midi forsa ku e hungadónan di Hulanda ku ta forma parti di e organisashon di futbòl pagá i mas ku klaro pa ‘show case’ nos talentonan lokal na skoutnan hulandes ku por reklutá e hóbenan aki den futuro. Esaki tambe lo ta un eksperiensia úniko pa nos hungadónan lokal ku tin e oportunidat di kompetí ku hungadónan di nan edat ku ta militá den timnan renombrá di Hulanda.
Blue Wave Academy U-11 lo ta na Hulanda di 27 mei pa 2 yüni i lo tin un total di 8 partido kontra diferente ekipo di Hulanda.
Skema di nos partidonan:
|Fecha
|Orario
|Tim di kas
|Bishitante
|1
|28-5-2026
|16:30
|Willem II
|BWA U-11
|Partido Amistoso
|2
|30-5-2026
|10:40 AM
|Liverpool FC
|BWA U-11
|Orange Veins Cup
|3
|30-5-2026
|2:20 PM
|Ilves Tampere
|BWA U-11
|Orange Veins Cup
|4
|30-5-2026
|3:40 PM
|BWA U-11
|NEC Nijmegen
|Orange Veins Cup
|5
|30-5-2026
|5:00 PM
|BWA U-11
|Eastside FC
|Orange Veins Cup
|6
|31-5-2026
|TBA
|TBA
|TBA
|Orange Veins Cup
|7
|31-5-2026
|4:00PM
|TBA
|TBA
|Orange Veins Cup
|8
|1-6-2026
|5:00 PM
|Feyenoord
|BWA U-11
|Partido Amistoso
*Orario di Hulanda
Un total di 16 hungadó lokal ta forma parti di nos selekshon di Blue Wave Academy kategoria
U-11. Nos selekshon ta wòrdu dirigí pa Shemuel Janzen i Ericson Bregita. E masagista i ‘team manager’ di e selekshon ta Marina de Miranda i e hefe di delegashon ta Rudsel Schmidt, miembro di direktiva di FFK.
E siguiente hungadónan ta forma parti di BWA U-11;
- D’Vano Zimmerman
- Ethan Kierindongo
- Levi Conradus
- Stefano Klok
- Caleb Groenendijk
- Rahim Martis Cato
- Tsean-Drick Martes
- Melia Naaldijk
- Romey Janzen
- Xion Isidora
- Fynn Domhoff
- Elijah Brigitha
- Vajen Bosscher
- Jionrickson Iradi
- Reajayvyn Zion Ricardo
- Mayson Girigorie
FFK ta deseá nos selekshon Blue Wave Academy U-11 tur klase di éksito ku nan partisipashon na e Orange Vens Cup na Hulanda.