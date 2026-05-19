Nos Pais Television ta e kanal ofisial di Fifa World Cup 

I lo transmití tur 104 partido entre 11 di yüni i 19 di yüli 2026
Na kuminsamentu di e luna aki, Nos Pais Television a firma un akuerdo eksklusivo ku FIFA pa e derechonan eksklusivo di transmishon di televishon i radio pa e Kopa Mundial 2026. E akuerdo ta konserní tur 104 partido ku lo wòrdu hunga na Merka, Mexico i Canada for di 11 di yüni te ku 19 di yüli 2026. Pa promé biaha, e torneo no konsistí di 32 pero 48 pais. Esei ta nifiká ku e Mundial aki lo ta mas grandi ku nunka.
Un logro históriko
Esaki ta un logro importante pa Nos Pais Television, ku resientemente a selebrá su di 12 aniversario. Despues ku anteriormente a transmití e partidonan di Baseball mas importante, for di Serie del Caribe te ku Mayor League, awor ta toka turno pa ta e kanalofisial pa weganan Mundial 2026. E úniko kanal na Kòrsou ku por transmití tur partido di e evento deportivo mas grandi di mundu, esta Kopa Mundial di FIFA 2026.
Por siguí tur 104 partido, entre nan esnan di nos ekipo di Blue Wave tambe naturalmente, ku a klasifiká pa promé biaha den historia e aña aki. Por disfrutá di e transmishonnan riba plataformanan digital, kanal 104 i 88 i tambe Nos Pais su kanal riba YouTube, su website i nan App mobil.
Pa Mavis Albertina, kende tin 55 aña den medio i komunikashon i ta doño y CEO di Nos Pais Television, e momento aki ta mas ku solamente futbòl. E ta un logro históriko pa su kanal i un oportunidat ekselente pa sigui distinguí su mes komo un kanal di televishon inovativo i edukativo.
Mescos ku nos tim di Blue Wave, e tabatin un soño ku a bira realidat pa medio di trabou duru, ku hopi sakrifisio i resiliensia. Konsiderá esaki komo un regalo na nos komunidat pa tur e añanan di sosten i kariño.
E torneo sigur lo ta un reto grandi pa Nos Pais Television.
Transmishon di 104 partido ku presentadó- i analistanan ta un tarea di produkshon inmenso. Pero nos ta kla pa e reto. Riba algun dia kaminda tin tres òf mas partido ta wòrdu hunga, por opta tambe pa un transmishon ku narashon integral.
Transmishon Radial
Nos Pais Television a atkerí tambe e derechonan di transmishon di Kopa Mundial pa radio i ta habrí pa bende e derechonan aki ku un òf mas partido komersial. Proposishonnan ta bon biní.
Nation Building
Nos Pais Television ta mira e transmishonnan di Kopa Mundial komo un bon oportunidat pa promové Nation Building. Ki dushi ta pa disfrutá di tur e kompetensianan huntu komo bario, skol òf grupo di amigu. Ta p’esei nos ta hasi un yamada na tur ku por yuda sentro di bario, skol i/òf lugánan di reunion ku pantayanan grandi i konekshon digital pa lográ esaki. E kanal na su turno lo bishitá e lokalidatnan ariba menshoná durante e transmishonnan bibu di futbòl i kompartí e ambiente i dibertishon ku restu di televidente.
Durante e próksimo dianan nos lo sigui informá bo kiko mas tin pa ku e próksimo transmishonnan monumental ku ta na kaminda. Follow nos.