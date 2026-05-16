Dutch ambulance nurse missing on Saba

SABA – The search for ambulance nurse Erik Matthijsen of the South Holland South Ambulance Service has been underway on the Caribbean-Dutch island of Saba since Thursday. The 53-year-old aid worker did not return from a walk through a difficult-to-access jungle area on Wednesday evening.

Matthijsen is staying on Saba for secondary work and provides medical support for a technical project in a remote area. On his day off he decided to follow a walking route alone. Colleagues raised the alarm after he did not return from the trip.

The local authorities, the Coast Guard and the Navy, have been conducting an intensive search for two days now. This includes the use of a helicopter, search teams on foot and thermal equipment.

No trace of the man had been found until Friday evening Dutch time. Director Hans Janssen of the ambulance service says that colleagues are very concerned, but despite everything they hope for a good outcome.

Source: https://112nederland.nl/2026/05/16/nederlandse-ambulanceverpleegkundige-vermist-op-saba/

Dutch

Nederlandse ambulanceverpleegkundige vermist op Saba

REGIO – Op het Caribisch-Nederlandse eiland Saba wordt sinds donderdag gezocht naar ambulanceverpleegkundige Erik Matthijsen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. De 53-jarige hulpverlener keerde woensdagavond niet terug van een wandeling door een moeilijk toegankelijk junglegebied.

Matthijsen verblijft op Saba voor nevenwerkzaamheden en verleent medische ondersteuning bij een technisch project in afgelegen gebied. Op zijn vrije dag besloot hij alleen een wandelroute te volgen. Collega’s sloegen alarm nadat hij niet terugkeerde van de tocht.

De lokale autoriteiten, Kustwacht en Marine, zijn inmiddels al twee dagen bezig met een intensieve zoekactie. Daarbij worden onder meer een helikopter, zoekteams te voet en thermische apparatuur ingezet.

Tot vrijdagavond Nederlandse tijd was er nog geen spoor van de man gevonden. Directeur Hans Janssen van de ambulancedienst laat weten dat collega’s erg bezorgd zijn, maar ondanks alles hopen op een goede afloop.

Like this: Like Loading…