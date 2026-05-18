¿Dónde está la ayuda de GEBE que se le prometió a la población?

Escrito por: Gromyko Wilson

Los habitantes de Sint Maarten merecen respuestas claras.

Durante más de un año, el Primer Ministro Luc Mercelina y su gobierno han prometido repetidamente ayudar a los clientes de GEBE, mientras el costo de vida sigue aumentando.

Se les aseguró a las familias y empresas que la ayuda estaba en camino y que el gobierno comprendía la creciente presión sobre los hogares.

Sin embargo, las facturas de electricidad siguen subiendo.

La cláusula de combustible de GEBE ha aumentado una vez más, los precios del gas continúan al alza y la ayuda prometida aún no se ha materializado.

Durante meses, el gobierno culpó a la anterior junta directiva de GEBE de bloquear las medidas de ayuda y las reformas necesarias.

Esa excusa se repitió públicamente una y otra vez. Sin embargo, en febrero, este mismo gobierno nombró una nueva junta directiva.

Ahora la ciudadanía se enfrenta a serias preguntas:

¿Quiénes integran exactamente la nueva Junta de Supervisión de GEBE?

¿Por qué no se informó adecuadamente a la ciudadanía sobre los nombramientos?

¿Cuáles son las cualificaciones y la experiencia de estas personas?

¿Se sometieron a la evaluación y verificación de gobierno corporativo requeridas?

Lo más importante es: ¿por qué la primera decisión importante de esta nueva junta directiva resultó en otro aumento de la cláusula de combustible —incluido un ajuste retroactivo— en lugar de brindar el alivio tan esperado?

– ¿Acaso la junta directiva contradijo el reglamento interno al aumentar la cláusula de combustible sin tomar las medidas correctas estipuladas en la ley?

El momento no podría ser peor.

Con la llegada del verano a Sint Maarten, las familias consumirán más electricidad para sobrellevar el calor, lo que resultará en facturas aún más altas en un momento en que la comida, el alquiler, el combustible y las necesidades básicas ya son inasequibles para muchos.

El silencio de los Parlamentarios de la coalición se está volviendo imposible de ignorar.

¿Apoyan los Parlamentarios de la coalición la gestión actual de GEBE?

¿Están de acuerdo con las decisiones de la nueva junta directiva?

¿Están luchando por el pueblo o simplemente protegiendo intereses políticos?

El liderazgo no se trata de repetidas ruedas de prensa ni de promesas incumplidas.

Se trata de ofrecer resultados tangibles que los ciudadanos puedan sentir en su vida diaria. Tras más de un año de promesas, los habitantes de Sint Maarten no han visto ningún alivio significativo ni generalizado.

Lo que sí han visto son aumentos continuos en un servicio esencial del que no pueden prescindir. La ciudadanía merece transparencia, rendición de cuentas y honestidad. El gobierno y la nueva junta directiva de GEBE deben explicar —de forma clara y urgente— cuándo y cómo llegará realmente el alivio prometido a la población. Sint Maarten no puede seguir imponiendo esta pesada carga únicamente a sus ciudadanos.

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