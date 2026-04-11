PARLATINO Commission addresses responsible use of technology, wage parity and rights of women, children and youth

Panama — The Commission for Gender, Childhood and Youth Equality of the Latin American and Caribbean Parliament (PARLATINO), chaired by Senator Frenciss Lorens, of Curaçao, held a working meeting at the headquarters of the Agency, with the purpose of advancing legislative initiatives aimed at the protection of rights, inclusion and the comprehensive development of women, girls, children and youth in the region.

Among the main topics on the agenda was highlighted the Draft Model Law on the Responsible Use of Technology in Educational Spheres, based on studies from UNESCO, CEPAL, UNICEF and WHO, which analyze the effects of digital overexposure on mental health, academic performance, the risks of cyberbullying, hyperconnectivity and monophobia, as well as regional gaps in access to educational technologies.

Also, the gender perspective in justice administration systems was addressed, with a view to the elaboration of a model law. The conditions of women, children and youth in rural, indigenous, border areas and afrodescending population are also analyzed, topics presented by Senator Martha Lucía Mícher Camarena, from Mexico.

The Commission also discusses proposals for a model law on wage parity and a model law on youth, the latter based on the roadmap elaborated together with UNFPA and UNU Women, both cases with exhibitions by Gloria Amézquita Puntiel, academic director of CLACSO.

With these perspectives, the commitment of PARLATINO to strengthen regional normative frameworks that promote substantive equality, social justice and the full exercise of the rights of women, girls, children and youth in Latin America and the Caribbean is reaffirmed.

Español

Comisión del PARLATINO aborda uso responsable de la tecnología, paridad salarial y derechos de mujeres, niñez y juventudes

Panamá – La Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), presidida por el senador Frenciss Lorens, de Curazao, celebró una reunión de trabajo en la sede del Organismo, con el propósito de avanzar en iniciativas legislativas orientadas a la protección de derechos, la inclusión y el desarrollo integral de mujeres, niñas, niños y juventudes en la región.

Entre los principales temas de la agenda se destacó el Proyecto de Ley Modelo sobre el uso responsable de la tecnología en ámbitos educativos, fundamentado en estudios de la UNESCO, CEPAL, UNICEF y la OMS, que analizan los efectos de la sobreexposición digital en la salud mental, el rendimiento académico, los riesgos de ciberacoso, hiperconectividad y monofobia, así como las brechas regionales en el acceso a tecnologías didácticas. Asimismo, se abordó la perspectiva de género en los sistemas de administración de justicia, con miras a la elaboración de una ley modelo.

Se analiza también las condiciones de mujeres, niñez y juventud en zonas rurales, indígenas, de frontera y de población afrodescendiente, temas presentados por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, de México.

La Comisión discute además propuestas de ley modelo de paridad salarial y de ley modelo de juventudes, esta última basada en la hoja de ruta elaborada junto a UNFPA y ONU Mujeres, ambos casos con exposiciones a cargo de Gloria Amézquita Puntiel, directora académica de CLACSO.

Con estas perspectivas, se reafirma el compromiso del PARLATINO de fortalecer marcos normativos regionales que promuevan la igualdad sustantiva, la justicia social y el pleno ejercicio de los derechos de mujeres, niñas, niños y juventudes en América Latina y el Caribe.

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