El permiso de paternidad para funcionarios públicos sigue sin estar regulado

Sint Maarten, el permiso de paternidad se introdujo en octubre de 2022, otorgando a las parejas el derecho a unos días de permiso remunerado tras el nacimiento de su hijo. Este fue un avance crucial para las familias.

Sin embargo, actualmente, los funcionarios públicos del Gobierno de Sint Maarten aún no reciben este beneficio.

Esta ley nunca fue actualizada adecuadamente por el Ministerio de Asuntos Generales, específicamente el Reglamento de Vacaciones y Disponibilidad Laboral, que no se modificó para incluir el permiso de paternidad para los empleados públicos.

Esto significa que todavía existe una diferencia entre el sector privado y el público.

Recientemente, un miembro del Parlamento solicitó más días de permiso de paternidad. Si bien este debate es positivo, también plantea interrogantes. El mismo permiso de paternidad básico que ya existe aún no se ha aplicado a los funcionarios públicos que cumplen los requisitos.

Lo que hace que esta situación sea notable es que el Parlamentario que planteó este problema pertenece al mismo partido URSM que el Primer Ministro, quien es responsable de realizar los ajustes necesarios para los funcionarios públicos.

Esto también evidencia una falta de cohesión en la coalición a la hora de abordar este asunto.

Esto demuestra que, antes de ampliar los beneficios, es importante asegurar que la ley vigente se aplique correctamente a todos.

Insto al Primer Ministro a que tome las medidas necesarias para finalizar la legalidad de esta ley, de modo que pueda implementarse adecuadamente lo antes posible para los funcionarios públicos que cumplan los requisitos. También es importante verificar que esta ley se esté aplicando correctamente en los consejos escolares públicos y privados.

Han transcurrido casi cuatro años y los funcionarios públicos no pueden beneficiarse debido al estancamiento en la regulación de la enmienda a esta ley. Parece que ningún sindicato ni Parlamentario electo está presionando al Gobierno para que finalice esta ley.

Por lo tanto, solicito que todas las partes involucradas centren su atención en la correcta legalización de este asunto.

Gromyko Wilson

Sencillo e incorruptible



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