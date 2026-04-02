DEPARTAMENTU DI ARBITRAHE KU OTRO KURSO DI ARBITRAHE!

INISIO DI E KURSO LO TA 13 APREL 2026!

Despues ku e promé kurso básiko di aña a resultá un éksito i nos a logra haña 10 rèfri nobo ku ta áktivo dirigiendo nos weganan, Departamentu di Arbitrahe di FFK ta bai organisá e segundo kurso di arbitrahe pa aña 2026. E kurso básiko aki tambe ta pa tur hende muhé i hòmber di 15 aña òf mas, pa dirigí entre otro weganan di Kampionato Hubenil, Kampionato Femenino i e Kampionatonan maskulino di FFK.

Departamentu di arbitrahe ta keda enkurashá spesialmente nos hende muhénan pa partisipá na e kurso aki debí ku no tin asina tantu hende muhé ku ta arbitro. FIFA ta stipulá ku partidonan di dama mester keda dirihí pa rèfrinan femenino.

Aparte di rèfrinan femenino, e enfoke di Departamentu di Arbitrahe ta riba kantidatonan ku dentro di 3 aña por subi lista di FIFA. Esaki dor di kumpli ku algun eksigensia básiko ku un rèfri mester tin pa a bin na remarke pa subi lista di FIFA.

E kurso lo inisiá djaluna, 13 di aprel próksimo di 6’or di atardi pa 8’or di anochi i lo finalisá djamars 28 aprel2026 ku un èksamen di 6or’or di atardi pa 9’or di anochi.

E fecha ku orarionan ta lo siguiente:

Dia Fecha Orario
Djaluna 13 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djamars 14 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djaweps 16 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djabièrnè 17 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djasabra 18 aprel 2026 10:00 – 12:00
Djaluna 20 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djamars 21 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djaweps 23 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djabièrnè 24 aprel 2026 18:00 – 20:00
Djasabra 25 aprel 2026 10:00 – 12:00
Èksamen 28 aprel 2026 18:00 – 21:00


Ora kompletá e kurso ku éksito lo tin un periodo di ‘stage’ di 6 luna promé ku risibí e diploma.

Pa inskripshon por tuma kontakto ku departamentu di arbitrahe na referee@ffk.cw òf por manda un ‘app’ na 5482310. Inskripshon ta kosta fl.10,- i e kurso mes ta grátis, ku tur material inkluí. Por inskribí te ku 13 di aprel 2026.

Pa abo ku ta un hóben dinámiko ku outoridat i ku ambishon, esaki ta bo oportunidat pa bira rèfri. 

Inskribí awe mes, Departamentu di arbitrahe i FFK ta warda bo!

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 721new.com - 2022-2023 All Rights reserved
MORE STORIES

Livestream Video | Carifta Games 2026 Day 01

English News

The CARICOM Reparations Commission’s Supportive Role in the Historic UN Recognition...

English News

State Secretary Van der Burg is visiting the Caribbean part of...

Headlines & Top Stories

Calibration of New Fuel Pumps at Bush Road Service Station Confirmed

Headlines & Top Stories