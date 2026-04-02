DEPARTAMENTU DI ARBITRAHE KU OTRO KURSO DI ARBITRAHE!

INISIO DI E KURSO LO TA 13 APREL 2026!
Despues ku e promé kurso básiko di aña a resultá un éksito i nos a logra haña 10 rèfri nobo ku ta áktivo dirigiendo nos weganan, Departamentu di Arbitrahe di FFK ta bai organisá e segundo kurso di arbitrahe pa aña 2026. E kurso básiko aki tambe ta pa tur hende muhé i hòmber di 15 aña òf mas, pa dirigí entre otro weganan di Kampionato Hubenil, Kampionato Femenino i e Kampionatonan maskulino di FFK.
Departamentu di arbitrahe ta keda enkurashá spesialmente nos hende muhénan pa partisipá na e kurso aki debí ku no tin asina tantu hende muhé ku ta arbitro. FIFA ta stipulá ku partidonan di dama mester keda dirihí pa rèfrinan femenino.
Aparte di rèfrinan femenino, e enfoke di Departamentu di Arbitrahe ta riba kantidatonan ku dentro di 3 aña por subi lista di FIFA. Esaki dor di kumpli ku algun eksigensia básiko ku un rèfri mester tin pa a bin na remarke pa subi lista di FIFA.
E kurso lo inisiá djaluna, 13 di aprel próksimo di 6’or di atardi pa 8’or di anochi i lo finalisá djamars 28 aprel2026 ku un èksamen di 6or’or di atardi pa 9’or di anochi.
E fecha ku orarionan ta lo siguiente:
|Dia
|Fecha
|Orario
|Djaluna
|13 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djamars
|14 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djaweps
|16 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djabièrnè
|17 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djasabra
|18 aprel 2026
|10:00 – 12:00
|Djaluna
|20 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djamars
|21 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djaweps
|23 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djabièrnè
|24 aprel 2026
|18:00 – 20:00
|Djasabra
|25 aprel 2026
|10:00 – 12:00
|Èksamen
|28 aprel 2026
|18:00 – 21:00
Ora kompletá e kurso ku éksito lo tin un periodo di ‘stage’ di 6 luna promé ku risibí e diploma.
Pa inskripshon por tuma kontakto ku departamentu di arbitrahe na referee@ffk.cw òf por manda un ‘app’ na 5482310. Inskripshon ta kosta fl.10,- i e kurso mes ta grátis, ku tur material inkluí. Por inskribí te ku 13 di aprel 2026.
Pa abo ku ta un hóben dinámiko ku outoridat i ku ambishon, esaki ta bo oportunidat pa bira rèfri.
Inskribí awe mes, Departamentu di arbitrahe i FFK ta warda bo!