Commission of Indigenous Peoples, Afrodescendants and Ethnicities of PARLATINO addresses sustainable development, public policies and climate change

Panama — The Commission of Indigenous Peoples, Afrodescendents and Ethnicities of the Latin American and Caribbean Parliament (PARLATINO) held a working meeting at the headquarters of the Organization, under the presidency of the Parliamentarian of Bolivia, Edson Choque, with the aim of addressing priority issues related to collective rights, sustainable development and the protection of ancestral territories in Latin America and the Caribbean.

During the session, the Commission developed an analysis of sustainable development and fair compensation on the lands of indigenous peoples, based on reports submitted by country, which led to an exchange of experiences and a discussion aimed at identifying common challenges and good legislative practices.

Also, the state of public policies aimed at the territories of indigenous peoples was examined, assessing their impact and coherence with national and international policy frameworks.

The agenda also included discussion on the impact of climate change on the Caribbean islands, highlighting the high vulnerability of these communities to extreme weather phenomena and the urgency of coordinated responses.

Español

Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO aborda desarrollo sostenible, políticas públicas y cambio climático

Panamá — La Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) celebró una reunión de trabajo en la sede del Organismo, bajo la presidencia del parlamentario de Bolivia, Edson Choque, con el objetivo de abordar temas prioritarios relacionados con los derechos colectivos, el desarrollo sostenible y la protección de los territorios ancestrales en América Latina y el Caribe.

Durante la sesión, la Comisión desarrolló el análisis del desarrollo sostenible y la retribución justa en las tierras de los pueblos indígenas, a partir de informes presentados por país, que dieron lugar a un intercambio de experiencias y a un debate orientado a identificar desafíos comunes y buenas prácticas legislativas.

Asimismo, se examinó el estado de las políticas públicas dirigidas a los territorios de los pueblos indígenas, evaluando su impacto y coherencia con los marcos normativos nacionales e internacionales.

La agenda incluyó además la discusión sobre el impacto del cambio climático en las islas del Caribe, destacando la alta vulnerabilidad de estas comunidades frente a fenómenos climáticos extremos y la urgencia de respuestas coordinadas.

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