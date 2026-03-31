TUR KOS TA PRAKTIKAMENTE KLA PA NOS SELEKSHON NASHONAL ENFRENTÁ OUSTRALIA MAÑAN...

TUR KOS TA PRAKTIKAMENTE KLA PA NOS SELEKSHON NASHONAL ENFRENTÁ OUSTRALIA MAÑAN DURANTE NOS SEGUNDO PARTIDO DI E FIFA SERIES 2026! 

Awe, djaluna nos selekshon nashonal a hiba su último seshon di praktika na Melbourne Oustralia, komo preparashon pa nos segundo partido di e FIFA Series 2026.

Promé ku e seshon di entrenamentu, nos ‘bonds coach’ huntu ku Hefe di Prensa Kees Jansma a tene un rueda di prensa den stadion AAMI unda e partido lo tuma lugá. 

Durante e rueda di prensa, ‘bonds coach’ Fred Rutten a duna di konosé ku e selekshon di Kòrsou tin hopi ánimo i gana di bai ku e viktoria. Esei e ta mira komo un oportunidat i bentaha di e selekshon.

Riba pregunta di ESPN Oustralia, Rutten a splika ku lo no tin muchu diferensia entre su aplikashon di método kompará ku Dick Advocaat. Ela afirmá tambe e bon trabou di Advocaat. Pa lokual ta trata e wega di djamars, Rutten a bisa di ta kontentu ku e selekshon ta na Melbourne i a haña tempu pa sosegá un tiki mas mihó. Segun e ‘bonds coach’ e partido kontra di Oustralia ta un poko mas difisíl kompará ku esun anterior. E la sigui splika riba e opshon pa traha riba un struktura básiko den selekshon. Segun Rutten, despues di dos seshon di práktika i un wega, e tin un mihó bista riba e hungadónan. E la bisa tambe ku despues di 2 seshon di práktika ta imposibel pa hasi muchu kambio. Un kos ta sigur, Rutten a konfirmá di ta bai usa tur piesa durante e delaster partido di e FIFA Serieds 2026 kontra di Oustralia.

Riba e torneo di Kopa Mundial, tambe e la mester duna kontesta. “Tin oportunidat pa sorpresa” e la bisa, referiendo na 3 wega den grupo ku por duna resultadonan sorpresivo.  Ku esei, e la manda un mensahe na mundu, pa nan prepará riba e sorpresa ku Kòrsou ta bai trese na Kopa Mundial 2026.

Despues di e rueda di prensa e selekshon a hiba nan último seshon di training na Melbourne. Bos partido fi mañan kontra Oustralia 5:10 di mardugá orario di Kòrsou, den AAMI stadium ku kapasidat di 30 mil fanátiko.

