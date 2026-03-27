NOS KAPITAN LEANDRO BACUNA HUNTU KU NOS ‘BONDS COACH’ FRED RUTTEN A TENE UN RUEDA DI PRENSA PA DUNA DEKLARASHON RIBA NOS PARTIDO KONTRA CHINA!

SYDNEY (FFK) — Nos selekshon nashonal a tene un rueda di prensa na Sydney, promé ku e partdio di mañan kontra China. E enkuentro ku prensa a tuma lugá den sala di konferensia na Accor Stadium Olympic Park.
Na mesa ta tin nos ‘bonds coach’ Fred Rutten i e kapitan di nos ekipo, Leandro Bacuna. Periodistanan di China, Oustralia (ESPN) i Agensia di Prensa Asosiá Franses (AFP), den kompania di periodistanan lokal, ta tin e oportunidat pa hasi pregunta.
Leandro Bacuna, a splika pa mundu no wak Kòrsou komo un pais chikí. E la splika pa no saka konklushonnan robes. “Nos a traha duru pa yega Kopa Mundial i lo sigui traha duru pa duna bon prestashon na e torneo”. E kapitan a enfatisá riba e echo, ku tur e hungadónan di nos selekshon ta profeshonal i p’esei no mester mira Kòrsou komo un selekshon menor.
Pa e selekshon por a yega Oustralia, diferente hungadá a biaha durante oranan largu. Unu mas ku otro. Leandro Bacuna, no ta pensa ku esei lo tin muchu efekto riba nan prestashon durante e wega kontra China. Aunke, sosiegu i aklimatisashon ta keda un faktor pa konsiderá, e kapitan a splika finalmente.
Nos ‘bonds coach’, Fred Rutten tambe a kontesta pregunta. Riba e pregunta di un periodista di China, a la duna elogio na nan selekshon. “China ta un tim ku por hunga na nivel durante 90 minüt plùs. Nan ta hopi disipliná i ta sigui instrukshon di nan entrenadó. Rutten a duna reakshonnan largu riba kondishon di nos selekshon i tambe impakto riba e biahe largu pa yega Oustralia. E tambe a enfatisá riba e deklarashonnan di Leandro Bacuna, afirmando ku ta un grupo di hungadó profeshonal nos tin i nan ta kumpli ku tur instrukshon risibí.
E partido kontra Chinta ta tuma lugá mañan djabièrne, 2’or di marduga, ora lokal di Kòrsou den Accor Stadium na Sydney.