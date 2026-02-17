Sint Maarten: Benoeming E. Holiday tot lid van de Beheerraad names Sint Maarten 

Philipsburg, Sint Maarten — De heer drs. Eugene Bernard Holiday is recentelijk bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Beheerraad namens Sint Maarten, voor de duur van 5 jaar.

De heer Holiday (geboren in Sint Maarten, 14 december 1962) is een econoom, auteur en oprichter en president van The Holiday Institute for Governance and Economics in Sint Maarten.

Hij heeft zeer ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder bij diverse particuliere en grote overheidsorganisaties en gelieerde instanties. Tevens diende de heer Holiday twee termijnen, van 2010-2022 als de eerste gouverneur van Sint Maarten.

Eugene Holiday is de opvolger van Kelvin Bloyden, die als lid namens Sint Maarten deel uitmaakte van de Beheerraad vanaf 2011 tot 9 februari 2026. De heer Bloyden is een constante factor geweest, zowel bij de vormgeving van de feitelijke taak van de Beheerraad als bij de inrichting, organisatie en het toezicht op de bedrijfsvoering van het Hof.

Als lid van het eerste uur, heeft hij mede bijgedragen aan o.a. goedkeuring van de organisatiestructuur van het Hof, het opstellen van jaarplan en begrotingen, onderhandelingen met de ministers van de verschillende (ei)landen, liaison zijn tussen politiek en het Hof.

De Beheerraad dankt Kelvin Bloyden voor zijn inzet en loyaliteit aan het Hof en ziet vooruit naar een goede samenwerking met zijn opvolger Eugene Holiday.

