Promé Minister Pisas ta partisipá na 50th Regular Meeting of the Conference of Heads of Government di CARICOM

E konferensia aki, ta tuma lugá dia 24 pa 27 di febrüari i ta marka un momentu históriko den e desaroyo di CARICOM. Lidernan di Karibe lo reuní pa deliberá riba asuntunan stratégiko relashoná ku integrashon regional, desaroyo ekonómiko, resilensia klimatológiko, seguridat alimentario, transishon energétiko i stabilidat geopolítiko.

Presensia di Kòrsou na e foro regional aki ta reflehá e importansia ku Gobièrnu ta pone riba kooperashon regional i diálogo konstruktivo ku paisnan den Karibe. Den un tempu kaminda region ta enfrentando retonan global manera inflashon, kambio klimatológiko i tenshonnan geopolítiko, kolaborashon entre paisnan ta bira mas relevante ku nunka.

Promé Minister Pisas lo enfatisá durante e enkuentronan e nesesidat pa fortalesé relashonnan ekonómiko, fasilitá komèrsio regional i eksplorá oportunidatnan pa invershon i desaroyo sostenibel ku ta benefisiá Kòrsou den su totalidat.

Na yegada di nos Promé Minister Gilmar Pisas, e la wòrdu risibí dor di Honorabel Dr. Geoffrey Ian Hanley, Vicepromé Minister i Minister di Edukashon, Empoderámentu di Hóben, Bibienda I Asentamentu Humano, Asuntunan di Iglesia, Religion i di Fe, Desaroyo Sosial, Asuntunan di Género, Envehesimentu i Persona ku Desabilidat.

Promé Minister Pisas lo ta presente ku sr. Djurick Comenentia, Sekretario General di e Ministerio di Asuntunan General, sra. Vanessa van Dijsseldonk, kolaboradó di gabinete enkargá ku relashonnan di eksterior di Promé Minister i sra. Sixiènne Jansen, presidente di e komishon pa establesé e CARICOM-unit den Gobièrnu.

E partisipashon di Kòrsou den e 50th HGC ta un paso importante pa sigui posishoná nos isla komo un partner serio, stabil i komprometé den kuadro di diálogo regional.

Djamars 24 di febrüari 2026. 4.00pm AST. Lo tin un LIVE streaming di e ‘Opening Ceremony’ riba caricom.org/50hgc òf riba Caricom su pagina di Facebook, Youtube i LinkedIn

Riba potrèt por mira yegada di Promé Minister Pisas huntu ku Vicepromé Minister dr.Geoffrey Ian Hanley

Like this: Like Loading...