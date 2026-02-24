Home Region & Caribbean Papiamentu News Promé Minister Pisas ta partisipá na 50th Regular Meeting of the Conference...

Promé Minister Pisas ta partisipá na 50th Regular Meeting of the Conference of Heads of Government di CARICOM

WILLEMSTAD – djaluna 23 di febrüari 2026, Promé Minister, sr. Gilmar Pisas, lo partisipá na e 50th Regular Meeting of the Conference of Heads of Government (50th HGC) di Caribbean Community (CARICOM).

E konferensia aki, ta tuma lugá dia 24 pa 27 di febrüari i ta marka un momentu históriko den e desaroyo di CARICOM. Lidernan di Karibe lo reuní pa deliberá riba asuntunan stratégiko relashoná ku integrashon regional, desaroyo ekonómiko, resilensia klimatológiko, seguridat alimentario, transishon energétiko i stabilidat geopolítiko.

Presensia di Kòrsou na e foro regional aki ta reflehá e importansia ku Gobièrnu ta pone riba kooperashon regional i diálogo konstruktivo ku paisnan den Karibe. Den un tempu kaminda region ta enfrentando retonan global manera inflashon, kambio klimatológiko i tenshonnan geopolítiko, kolaborashon entre paisnan ta bira mas relevante ku nunka.

Promé Minister Pisas lo enfatisá durante e enkuentronan e nesesidat pa fortalesé relashonnan ekonómiko, fasilitá komèrsio regional i eksplorá oportunidatnan pa invershon i desaroyo sostenibel ku ta benefisiá Kòrsou den su totalidat.

Na yegada di nos Promé Minister Gilmar Pisas, e la  wòrdu risibí dor di Honorabel Dr. Geoffrey Ian Hanley, Vicepromé Minister i Minister di Edukashon, Empoderámentu di Hóben, Bibienda I Asentamentu  Humano, Asuntunan di Iglesia, Religion i di Fe, Desaroyo Sosial, Asuntunan di Género, Envehesimentu i Persona ku Desabilidat.

Promé Minister Pisas lo ta presente ku sr. Djurick Comenentia, Sekretario General di e Ministerio di Asuntunan General, sra. Vanessa van Dijsseldonk, kolaboradó di gabinete enkargá ku relashonnan di eksterior di Promé Minister i sra. Sixiènne Jansen, presidente di e komishon pa establesé e CARICOM-unit den Gobièrnu.

E partisipashon di Kòrsou den e 50th HGC ta un paso importante pa sigui posishoná nos isla komo un partner serio, stabil i komprometé den kuadro di diálogo regional.

Djamars 24 di febrüari 2026. 4.00pm AST. Lo tin un LIVE streaming di e ‘Opening Ceremony’ riba caricom.org/50hgc òf riba Caricom su pagina di Facebook, Youtube i LinkedIn

Riba potrèt por mira yegada di Promé Minister Pisas huntu ku Vicepromé Minister dr.Geoffrey Ian Hanley

