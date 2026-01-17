Notisia di polis di djárason 14 di yanüari di te ku djabièrnè 16 di yanüari 2026

Kòntròl planiá di tráfiko
Djaweps 15 di yanüari a tene un kòntròl planiá di tráfiko na Kaminda Tras Di Montaña. A para i kontrolá un total di trinta (30) vehíkulo, di kua a duna ocho (8) but.
E butnan tabata pa e siguiente violashonnan:
3x pa manehá sin reibeweis bálido;
1x pa manehá sin seguro bálido;
1x pa manehá sin plachi di number dilanti;
1x pa manehá ku un plachi di number ku no tabata sufisiente visibel;
2x pa surpasá e velosidat máksimo permití di 60 km/ora. E velosidat mas haltu ku a mid tabata 87 km/ora.
Lo tene e kòntròlnan aki regularmente, na kua lo aktua ku man duru na momentu ku shofùrnan no tin nan dokumentunan na òrdu òf no kumpli ku reglanan di tráfiko. Si bo no tene bo mes na e reglanan, bo por haña un but. E suma di e butnan pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 i $225.
Ladronisia di skuter
Djárason 14 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un skuter. Deskonosínan a bai ku e skuter riba djasabra 3 di yanüari for di un tereno na Kaya Korona. Ta trata di un skuter koló shinishi di e marka Piaggio, tipo Liberty, ku e plachi di number MF-277. Ta investigando e kaso.
Aksidente entre vários vehíkulo
Djaweps 15 di yanüari, alrededor di 1.05 or di mèrdia, meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre vários vehíkulo na Kaya Korona. Na e sitio a resultá ku un outo, ku tabata direkshon nort, tabata enbolbí den aksidente ku tres vehíkulo stashoná kantu di kaminda. Seguidamente e outo a dal frontal den un palu di lus. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hòspital pa chekeo médiko. A hasi un tèst di supla ku e shofùr, ku resultado negativo. Despues di mas investigashon a duna e shofùr but pa manehá sin reibeweis.
Insendio
Djaweps 15 di yanüari, alrededor di 5 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela na Kaya Nikiboko Sùit. Polis i brantwer a akudí na e sitio i brantwer a logra paga e kandela. E outo tabata stashoná den kurá di un kompleho di apartamentu i a kima kompletamente. Despues di investigashon a resultá ku a pega e vehíkulo intenshonalmente na kandela.
Polis ta pidi un i tur ku por a mira òf sa algu tokante e insidente aki pa yama 715 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.
Ladronisia for di vehíkulo
Djárason 14 di yanüari a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná den kurá di un kas na Kaya E.B. Sint Jago. Deskonosínan a bai ku dos sigaria i un òoter ku sèn largá. Ta investigando e kaso.
Ladronisia di plachi di number
Djárason 14 di yanüari a drenta keho di ladronisia di dos plachi di number. Deskonosínan a bai ku e plachinan for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Tintorero. Ta trata di dos (2) plachi di number, numerá B-10247. Ta investigando e kaso.