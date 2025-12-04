Notisia di polis di djaluna 1 di desèmber te ku djárason 3 di desèmber 2025

Aksidente ku resultado fatal
Djárason 3 di desèmber, alrededor di 11 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku herido entre un trùk i un gòlfkar na altura di Kaya Sioux i Kaya Cacique.
Dor di e impakto e shofùr i un pasahero di e gòlfkar a resultá heridá riba kaminda. Personal di ambulans ku a yega na e sitio a inisiá mesora ku reanimashon di un di e víktimanan i despues a transportá tur dos víktima pa hòspital.
Mas lat, polis a risibí notifikashon ku un di e víktimanan, e pasahero di e gòlfkar, a fayesé a konsekuensia di e aksidente. Na hòspital, dòkter a konstatá morto di e hòmber, un turista krusero, di inisial R.D.T. di 75 aña di edat, nasé riba 6 di desèmber 1949 na Estados Unidos.
Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl
E dianan ku a pasa, polis a detené tres shofùr pa manehá bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla ku nan ku resultado positivo.
Djárason 3 di desèmber, alrededor di 2.20 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial M.H.v.O. di 25 aña di edat na Kaya L.D. Gerharts. A para e sospechoso pa un kòntròl rutinario, despues di kua a resultá ku e tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A konsekuensia di e resultado di un análisis di rosea, a konfiská reibeweis di e sospechoso.
Djamars 2 di desèmber, alrededor di 4.55 or di mardugá, un patruya a tuma nota di un outo sospechoso stashoná na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Dr. Jose Girigorio Hernandez. P’esei a opta pa tene un kòntròl serka e persona ku tabata presente na e sitio. E persona aki no por a identifiká su mes pa medio di un prueba di identifikashon òf reibeweis bálido. Despues di esaki e persona a drenta su outo i a bandoná e sitio.
Debí na esaki, e agentenan a opta pa sigui e vehíkulo i a duna e shofùr señal pa para riba Hanchi Amboina, di kua e shofùr a kumpli ku esaki. Durante kòntròl a resultá ku e shofùr tabata mustra karakterístikanan di un persona ku ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné ku resultado positivo. A konsekuensia di e resultado di e tèst di supla, a detené e dama di inisial M.S.T.M. di 20 aña di edat.
A detené e sospechoso kaba riba djamars 25 di novèmber na Kaya Korona, despues ku e tabata kore zeilu ku su vehíkulo. Un patruya a par’é, for di kua a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Riba e dia aki a dun’é un but tambe pa no por mustra un reibeweis i dokumentonan di seguro bálido.
Djamars 2 di desèmber, alrededor di 2.15 or di mardugá, a detené un dama di inisial L.E.d.R. di 23 aña di edat na Kaya L.D. Gerharts. E sospechoso tabata kore sin hèlm bistí riba un skuter i un patruya a par’é pa un kòntròl, despues di kua a resultá ku e tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A konsekuensia di e resultado di un análisis di rosea, a konfiská reibeweis di e sospechoso.
Ladronisia na sitio di sambuyá
Djamars 2 di desèmber a drenta keho di ladronisia na e sitio di sambuyá ‘Margate Bay’, situá na E.E.G. Bulevar. Miéntras e doñonan tabata snòrkel, deskonosínan a bai ku dos telefòn selular di e marka Samsung i sèn kèsh for di tasnan di kompras ku a keda tras riba e bich. Ta investigando e kaso.
Kòntròl di velosidat
Djamars 2 di desèmber a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl a tuma lugá na Kaminda Tras di Montaña. Ku un ‘lasergun’ a midi velosidat di vehíkulonan aserkando.
Durante e kòntròl aki, a duna tres but pa surpasá e velosidat máksimo permití di 60 km/ora. E velosidatnan ku a midí tabata entre 60 i 128 km/ora.
KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo permití i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.
Kòntròl di tráfiko
Djaluna 1 di desèmber a tene un kòntròl planíá di tráfiko riba Kaya Korona. A para i kontrolá un total di dies (10) vehíkulo, di kua a duna un (1) but pa manehá sin reibeweis bálido.
Durante e kòntròl, dos persona no por a mustra nan dokumentonan di identifikashon i pèrmit bálido di estadia. A bai ku nan warda di polis, i despues di mas investigashon a resultá ku ámbos persona tabata permanesé di forma ilegal riba e isla. A entregá nan na e Departamentu di Supervishon di Estranhero (Vreemdelingen Toezicht).
Lo tene e kòntròlnan aki regularmente na kua lo aktua ku man duru na momentu ku shofùrnan no tin e dokumentunan na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko. Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.
Akshon planiá kontra stashonamentu robes
Djaluna 1 di desèmber a tene un akshon planíá kontra outonan mal stashoná. Alrededor di 9.40 or di mainta, un patruya a konstatá diferente outo mal stashoná tantu riba Kaya Soeur Bartola i Kaya J.E. Nicolaas.
Riba Kaya J.E. Nicolaas, un prohibishon pa stòp ta na vigor pa tur dos banda di kaya. E outonan tabata stashoná riba asera i riba kaminda. Un di e vehíkulonan aki tabata stashoná direktamente riba e djente di tribon (haaientanden) na e krusada. Nuebe (9) shofùr a haña but i a tou tres outo.
Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta atvertí ku lo tou vehíkulonan mal stashoná na sitionan ku no ta permití pa stashoná. Personanan ku kometé violashon por haña un but i e gastunan di tou ta bini riba kuenta di e shofùr di e vehíkulo.