La JCE presenta diseño de las nuevas cédulas a periodistas, comunicadores y líderes de opinión

Santo Domingo – La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves de manera oficial a directores de medios, periodistas, comunicadores y líderes de opinión, el diseño, especificaciones técnicas y el cronograma de implementación de la nueva cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad.

La presentación fue encabezada por el presidente del órgano electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises y el secretario general Sonne Beltré.

Además, también estuvieron presentes los miembros suplentes de la JCE: María Estela de León, Anibelca Rosario y Tony Tejada; el cuerpo directivo de la institución, entre otros colaboradores.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo explicó que la actualización de las nuevas cédulas es una respuesta necesaria al vencimiento legal y tecnológico del formato actual, emitido hace más de una década, con el fin de fortalecer la seguridad de la identidad y la soberanía de los datos.

En cuanto a las especificaciones físicas, detalló que las nuevas cédulas serán fabricadas en policarbonato, un material con una durabilidad promedio de 25 años que dificulta la manipulación de información.

Explicó que las nuevas cédulas no es solo una actualización estética, sino una robusta pieza de ingeniería que incorpora más de 100 características de seguridad de los niveles 1 (abierto, visible a simple vista, tales como hologramas y tintas especiales), 2 (encubierto, que requiere herramientas sencillas para su visualización, tales como luz ultravioleta y lupas) y 3 (forense, que necesita equipo especializado para su análisis detallado).

Precisó que el diseño también incorpora la tecnología de imagen grabada con láser (CLI), que es un número de código de acceso (CAN) a la tarjeta, requerido por la OACI y que permite utilizar la nueva cédula como documento de viaje.

Las nuevas cédulas integran un Código de Acceso a la Tarjeta (CAN) y una Zona de Lectura Mecánica (MRZ).

“Estas herramientas alinean las nuevas cédulas con estándares internacionales, facilitando la validación del portador en entornos digitales y controles fronterizos alrededor del mundo”, precisó Jáquez Liranzo.

Un documento inclusivo y patriótico

Jáquez Liranzo resaltó que, por primera vez, el plástico incorpora el número de cédula en relieve táctil, una innovación diseñada específicamente para que las personas con discapacidad puedan identificar su cédula de manera autónoma a través del tacto.

En el aspecto visual, el diseño logra un equilibrio entre la tecnología y la identidad dominicana.

El presidente de la JCE puntualizó que en las nuevas cédulas tienen el mapa de la República Dominicana impreso en tinta ópticamente variable, que cambia de color según la luz, junto a un código QR para la validación instantánea de datos.

Las nuevas cédulas integran tres elementos: el patrio (la imagen de Juan Pablo Duarte y el Monumento a los Héroes de la Restauración); el cultural (la güira y la tambora) y el medioambiental (la cigua palmera y el larimar).

“Esta iconografía fue validada por el Instituto Duartiano y la Comisión de Efemérides Patrias, garantizando que el diseño refleje fielmente los valores patrios y la soberanía nacional”, destacó Jáquez Liranzo.

Cronograma de emisión de la nueva cédula

El presidente de la JCE informó que el cronograma de emisión iniciará de la siguiente forma:

A nivel nacional

El 8 de enero de 2026 , inicia con una captura y posterior entrega controlada dirigida al personal interno de la institución;

, inicia con una captura y posterior entrega controlada dirigida al personal interno de la institución; El 26 de enero de 2026 , se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral y se entregará al presidente de la República;

, se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral y se entregará al presidente de la República; Febrero y marzo de 2026 , proceso de captura y entrega física a personas focalizadas. Se procederá con la captura y entrega de las nuevas cédulas a senadores, diputados, presidentes de las Altas Cortes y miembros titulares de órganos constitucionales, así como comunicadores, entre otros.

, proceso de captura y entrega física a personas focalizadas. Se procederá con la captura y entrega de las nuevas cédulas a senadores, diputados, presidentes de las Altas Cortes y miembros titulares de órganos constitucionales, así como comunicadores, entre otros. Febrero y marzo de 2026 , proceso de captura controlada y posterior entrega a personas que laboran en entidades públicas y privadas.

, proceso de captura controlada y posterior entrega a personas que laboran en entidades públicas y privadas. 8 de abril de 2026 , apertura general de cedulación en el territorio nacional por mes de cumpleaños, proceso de captura y entrega física de cédulas.

, apertura general de cedulación en el territorio nacional por mes de cumpleaños, proceso de captura y entrega física de cédulas. 31 de marzo de 2027, conclusión del proceso de renovación en el territorio nacional.

En el exterior

8 de abril de 2026 , proceso de captura y entrega física a personas focalizadas en el exterior (diputados de ultramar, dirigentes y delegados de las organizaciones políticas en el exterior, embajadores y cónsules, representantes de la comunidad dominicana, entre otros).

, proceso de captura y entrega física a personas focalizadas en el exterior (diputados de ultramar, dirigentes y delegados de las organizaciones políticas en el exterior, embajadores y cónsules, representantes de la comunidad dominicana, entre otros). Mayo de 2026 , apertura general de cedulación en el exterior con la captura y entrega.

, apertura general de cedulación en el exterior con la captura y entrega. 21 de enero de 2028, conclusión del proceso de renovación en el exterior.

De acuerdo al cronograma institucional se completa la renovación de los 9.4 millones de documentos para el 31 de marzo de 2027, momento en el cual la cédula actual perderá su vigencia legal.

Finalmente, la institución presentó los artes finales de los modelos de las nuevas cédulas que circularán: la cédula de identidad y electoral, la cédula de identidad y la de extranjeros.

Presentación también se hizo a partidos políticos

Previo a esta actividad, que se realizó en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, la Comisión Técnica del proyecto de la nueva cedula presentó el miércoles a los delegados técnicos y políticos de las organizaciones políticas el diseño y cronograma para la emisión de las nuevas cédulas, contando con el visto favorable de los mismos.

la nueva cédula: MENOR NO VOTA

la nueva cédula: EXTRANJERO NO VOTA

