Notisia di polis di djabièrnè 3 di òktober te ku djárason 8 di òktober 2025

Biyete di sèn falsu

Djárason 8 di òktober a mèldu na warda di polis tokante probablemente biyetenan di sèn falsu ku ta den sirkulashon. Ta trata di biyetenan di 5 i 10 dòler merikano. A konfiská e biyetenan di sèn pa mas investigashon.

Aksidente entre dos outo

Djamars 7 di òktober, alrededor di 6.40 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku herido entre dos outo riba Kaya Nikiboko Sùit. Shofùr di outo 1 tabata keha di doló i personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko na e sitio mes. No mester a transport’é pa hòspital. A hasi chekeo médiko ku shofùr di outo 2 tambe. Shofùr di outo 2 a haña but pa manehá sin reibeweis i sin seguro bálido. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr, ku resultado negativo.

Butnan pa stashoná robes

Den oranan di atardi di djamars 7 di òktober a duna but na shofùr di vários vehíkulo ku tabata stashoná robes òf riba asera den Centrumgebied. Tambe a tou algun vehíkulo. Asta si e shofùrnan kier a kita nan vehíkulo na e momentu ei, tòg nan a haña un but. A duna total ocho (8) but i kran a tou tres (3) vehíkulo.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta atvertí ku lo tou vehíkulonan mal stashoná na sitionan ku no ta permití. Personanan ku kometé violashon por haña un but i e gastunan di tou ta bini riba kuenta di e shofùr di e vehíkulo.

Tuma bo responsabilidat komo usuario di karetera i kontribuí na un tráfiko seif.

Ladronisia for di kònteiner

Djamars 7 di òktober a drenta keho di kiebro i ladronisia for di un kònteiner riba tereno di un kas den konstrukshon na Kaya Xylofon den Nikiboko. Deskonosínan a haña akseso na e kònteiner dor di destruí e kandalnan. Nan a bai ku un generator di e marka Firman i vários hèrmènt, manera mashin di skruf, mashin di sleip, dos martin, un zag di sírkulo i un motor di boto. Ta investigando e kaso.

A topa ku persona ta drif den laman

Djaluna 6 di òktober, alrededor di 5.25 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un persona ku a topa ku tabata drif den laman na Chachacha Beach situá na Kaya C.E.B. Hellmund. Presentenan a saka e víktima for di laman i e tabata for di su konosementu. Por a konstatá ku e víktima tabatin un herida na su kabes. Na yegada di polis i ambulans a kuminsá mesora ku reanimashon i despues a transportá e víktima ku urgensia pa hòspital. A resultá di ta trata di un turista krusero. Kousa di loke ku a sosodé ainda no ta konosí.

Ladronisia na bich

Djaluna 6 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un gòlfkar ku tabata stashoná na ‘Te Amo Beach’ situá na Kaya Internashonal. Miéntras ku e gòlfkar tabata for di bista di e okupantenan, deskonosínan a bai ku un tas di lomba ku kontenido for di e vehíkulo. Ta trata di un tas di lomba koló kòrá ku un telefòn selular di e marka iPhone 15, un pòtmòni, un brel di solo, karchinan i sèn kèsh komo kontenido. Ta investigando e kaso.

Insidente

Djaluna 6 di òktober, alrededor di 12.50 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un insidente na e kosta na altura di Sabana Piedra Krus. Dos persona, bou di kua un ménor di edat, tabata na e kosta riba e barankanan ta wak laman na momentu ku un ola grandi a dalnan. Dor di e ola, ámbos persona a kai riba e barankanan, dor di kua nan a resultá seriamente heridá. Ambulans a transportá nan pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bringamentu ta terminá den hinkamentu

Djadumingu 5 di òktober, alrededor di 10.50 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante bringamentu na un kas na Kaya Juruena. Ámbos partido a resultá heridá despues di kua a transportá un di e víktimanan ku un outo privá pa hòspital. Na yegada di polis a pidi presensia di ambulans tambe na e adrès, pa motibu ku e víktima ku a keda na e sitio, tabatin mordénan. Seguidamente a transportá e víktima aki tambe pa hòspital pa tratamentu médiko. E patruya despues tambe a bai hòspital.

Alrededor di 12 or di mardugá, e patruya a mèldu ku tin un bringamentu entre un grupo di mas o ménos ocho persona na hòspital. Aki a hinka un di e víktimanan ku a kaba sali for di hòspital. Personal di ambulans a hiba e víktima paden bèk pa tratamentu médiko.

Relashoná ku e kaso di hinkamentu aki, a detené un dama di inisial B.M.d.l.C. di 42 aña di edat na Kaya Soeur Bartola pa intento di homisidio i maltrato ku un arma. A konfiská e kuchú tambe pa mas investigashon.

Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Detenshon pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den wikènt último a detené un shofùr bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné ku resultado positivo. Pa e motibu aki a detené i a hib’é warda di polis pa un análisis di rosea.

Ta trata di un hòmber di inisial J.L.B.A. di 43 aña di edat despues ku el a dal ku su vehíkulo den un vehíkulo ku tabata stashoná na Hanchi Amboina. A konfiská su reibeweis.

A topa ku pikòp hòrtá

Djadumingu 5 di òktober, alrededor di 1.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un vehíkulo hòrtá, un pikòp koló pretu di e marka Toyota Hilux. E doño por a sigui e lokashon di e vehíkulo i e mes a topa ku esaki riba Kaya Tintorero. Na yegada di polis a haña e vehíkulo kantu di kaya ku daño signifikante na e parti dilanti. A entregá keho di ladronisia i ta investigando e kaso.

Ladronisia di baiskelnan eléktriko

Djasabra 4 di òktober a drenta keho di ladronisia di dos baiskel eléktriko. Deskonosínan a bai ku dos ‘fatbike’ koló pretu, modèl V8. E baiskelnan tabata stashoná na lòk, dilanti den kurá di un kas na Kaya Embira. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre dos outo

Djabièrnè 3 di òktober, alrededor di 2.50 or di atardi, un aksidente ku herido a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Dos outo lo a dal den otro. Na yegada di polis, personal di ambulans a duna tratamentu na shofùr di outo 1 i a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi un tèst di supla ku shofùr di outo 2, ku resultado negativo. Debí na prioridat di kuido médiko, shofùr di outo 1 no por a hasi un tèst di supla.

A topa ku baiskel probablemente prosedente di ladronisia

Djabièrnè 3 di òktober, alrededor di 1.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un ‘fatbike’ ku a topa den un mondi na Kaya Viol. E baiskel tabata parse di ta skondí i tabata probablemente prosedente di ladronisia. Polis a konfiská e baiskel pa investigashon mas aleu.

Kòntròl di velosidat

Djabièrnè 3 di òktober a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl a tuma lugá riba Kaya Cacique i Kaya Caribe den Nort’i Saliña. A midi velosidat di e vehíkulonan ku tabata aserkando ku un mididó di velosidat spesial (lasergun).

Riba Kaya Cacique i Kaya Caribe e velosidat máksimo ku ta pèrmití ta 40 km pa ora. Durante e kòntròl a duna sinku (5) but pa surpasá e velosidat máksimo ku ta pèrmití den área urbanisá (bebouwde kom). E velosidat ku a midi tabata entre 50 pa 67 km pa ora.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo permití i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.