D.G.I.B. i J.J.J.B. detene pa violashon di Lei di Opio BES i Lei di Arma di Kandela BES

BONAIRE – Awe, djasabra 20 di sèptèmber, den oranan di mainta meldkamer sentral a risibí notifikashon di un kaso di ladronisia na Altamira.
Na yegada di patruya na e sitio, no a enkontra ku e sospechoso(nan). Pues e patruya mesora a bai pa hasi un kòntròl den besindario. E patruya a topa ku un vehíkulo i dun’e señal pa para, pero e shofùr no a duna oído i a sigui manehá. Despues di un persekushon kortiku e outu a bin na para na Bulevar Miguel A. Pourier.
Polis a bai ofer pa un kòntròl di e vehíkulo. Durante e kòntròl polis a enkontrá un kantidat di supstansianan probablemente narkótiko, munishon i un arma di kandela.
A detené e dos okupantenan di e vehíkulo 11:26 or di mainta pa violashon di Lei di Opio BES i Lei di Arma di Kandela BES. Ta trata di dos hende hòmber di inisial D.G.I.B. di 21 aña di edat i J.J.J.B. di 19 aña di edat. Polis a konfiska e vehíkulo pa investigashon mas aleu.
Investigashon den e kaso ta andando.