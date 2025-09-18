Bonaire: Notisia di polis di djaluna 15 di sèptèmber te ku djárason 17 di sèptèmber 2025

Outo na kandela i detenshon pa insendio
Djamars 16 di sèptèmber, alrededor di 8.15 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante bringamentu entre algun persona na Kaya Papa Cornes. Na yegada di polis a resultá ku un outo stashoná na Kaya Amalia tabata kompletamente destruí. E outo tabatin entre otro bentana kibrá i otro daño visibel. Pa esaki e doño di outo a entregá keho. Ademas, polis a konstatá ku e denunsiante tabata den poseshon di droga. A konfiská e droga i a destruí esaki mesora.
Alrededor di 11.15 or di anochi riba e mesun dia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un outo na kandela na e krusada di Kaya Amalia i Kaya Papa Cornes. E persona ku a kometé e echo a hui. Na yegada a resultá ku tabata trata di e mesun outo ku a kometé destrukshon na dje mas trempan riba e anochi. E vehíkulo tabata kompletamente na kandela. A dirigí ambulans tambe na e sitio pa un habitante ku a inhalá huma. Brantwer a paga e kandela.
Alrededor di 1.45 or di mardugá di djárason 17 di sèptèmber, a detené un hòmber di inisial J.E.M. di 60 aña di edat na Kaya Djindja en konekshon ku e kaso aki. Ta sospech’é di destrukshon i insendio. E investigashon ta kontinuá.
Persona ilegal enbolbí den aksidente
Djamars 16 di sèptèmber, alrededor di 6.55 or di anochi, un aksidente sin herido a tuma lugá riba e sitio di stashoná outo di un establesimentu di hóreka na Kaya Korona. Pa motibu ku un di e partidonan no tabatin reibeweis i no por a identifiká su mes, a pidi asistensia di polis na e sitio.
Despues di investigashon mas aleu a resultá ku e hòmber tabata permanesé di forma ilegal riba nos isla. A hib’é warda di polis i a pas’é over pa e Departamento di Supervishon di Estranhero (Vreemdelingen Toezicht) di KPCN.
Aksidente entre outo i skuter
Djamars 16 di sèptèmber, alrededor di 10.30 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un skuter riba Kaya Soeur Bartola. E shofùr di skuter a resultá levemente heridá i personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko na e sitio mes. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr, ku resultado negativo.
Akshon planiá kontra stashonamentu robes
Djamars 16 di sèptèmber a tene un akshon planía kontra outonan mal stashoná. Alrededor di 9.30 or di mainta, un patruya a konstatá mas o ménos dies(10) outo mal stashoná na altura di Kaya J.E. Nicolaas, di kua un prohibishon pa stòp ta na vigor pa tur dos banda di kaya.
E outonan tabata stashoná riba asera i riba kaya mes. Dies shofùr a haña but i a tou tres outo. Mayoria shofùr a deklará ku nan no a mira e bòrchi, nan tabata lat pa un sita òf no tabata na altura ku stashoná riba asera ta prohibí.
Ora ku e patruya a bandoná e sitio i despues a regresá, a bolbe konstatá outonan stashoná na e mesun sitio. A tou e outonan aki i e shofùrnan a haña but. A tene e kòntròl aki tambe na Kaya Bonaire, den Centrumgebied i na Kaya Prinsès Marie, di kua tambe a tou outo òf shofùrnan a haña but.
Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) ta atvertí ku lo tou vehíkulonan mal stashoná na sitionan ku no ta permití pa stashoná. Personanan ku kometé violashon por haña un but i e gastunan di tou ta bini riba kuenta di e shofùr di e vehíkulo.
Detenshon pa destrukshon
Djamars 16 di sèptèmber, alrededor di 9 or di mainta, a detené un hòmber di inisial J.R.V.P. di 34 aña di edat na Kaya Papa Cornes pa destrukshon.
E sospechoso a destruí un pipa di awa na un kas.
Ladronisia for di kònteiner
Djamars 16 di sèptèmber a drenta keho di kiebro na un kònteiner ku ta usa pa bende kuminda na Kaya Nikiboko Nort. Deskonosínan a haña akseso na e kònteiner dor di destruí un kandal i a bai ku un stof di kushiná koló shinishi. Ta investigando e kaso.
Bo a mira algu sospechoso? Yama 715 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.