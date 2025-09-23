Bonaire: Notisia di polis di djabièrnè 19 di sèptèmber te ku djaluna 22 di sèptèmber 2025

Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl
Den wikènt último a detené dos shofùr bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla ku nan ku resultado positivo. Pa e motibu aki a detené nan i hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea.
A detené un hòmber di inisial A.A.J. di 47 aña di edat despues ku e tabata kore zeilu riba Kaya Korona. Polis a señalá e vehíkulo i a duna e shofùr señal pa para. E sospechoso no a duna oido na esaki i a sigui kore. Finalmente el a para riba Kaya Nikiboko Sùit despues di kua a hasi un kòntròl. A konfiská su reibeweis.
A detené un hòmber di inisial E.A.T.W. di 63 aña di edat na Kaya Patachi despues ku el a bèk i dal ku su outo kontra un otro vehíkulo. A konfiská reibeweis di e sospechoso.
Aksidente
Djadumingu 21 di sèptèmber, alrededor di 7.40 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku herido riba Kaya Thomas M. Marchena. Un pikòp lo a dal den un palu di lus. Na yegada di polis, personal di ambulans tabata duna e shofùr tratamentu médiko i a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko mas avansá. A resultá ku e pikòp a dal promé den un outo ku tabata stashoná kantu di kaya i despues dal den un palu di lus. Pa e motibu aki un kashi di koriente i partinan di un kurá di dos kas a risibí daño. Debí na prioridat di kuido médiko, no por a hasi un tèst di supla ku e shofùr.
Detenshon durante kòntròl di tráfiko
Djadumingu 21 di sèptèmber, a tene un kòntròl di tráfiko general riba Kaya Internashonal. A para i kontrolá diferente vehíkulo di kua a duna algun but.
E butnan tabata pa lo siguiente:
1x pa no tin faha di seguridat bistí;
1x pa manehá sin reibeweis bálido;
2x pa manehá sin seguro bálido.
Durante e kòntròl, a listra den un vehíkulo en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. Esaki pa motibu ku un agente a konstatá un holó paresido na supstansianan narkótiko. Durante e listramentu a topa ku un saku transparente ku un supstansia ku tabata paresido na narkótiko. A konfiská esaki i e shofùr a haña but pa ta den poseshon di esaki.
Ademas, e agentenan a mira dos bròmer aserkando. Ámbos shofùr no tabatin hèlm bistí. Pa e motibu aki e agentenan a duna nan señal pa para. Ámbos shofùr a ignorá e señal pa para i a sigui kore. Polis a kuminsá ku un persekushon i a logra para un di nan. A detené e shofùr, un hòmber di inisial R.H.R.C. di 21 aña di edat riba E.E.G. Bulevar pa no duna oido na òrdu di polis. Banda di esaki el a haña butnan pa diferente violashon pa entre otro no por mustra dokumentonan di seguro, pa manehá sin hèlm riba karetera públiko, pa okashoná peliger i pa no usa lus di direkshon ‘richtingaanwijzer’. A konfiská e bròmer.
Lo tene kòntròl regularmente na kua lo aktua ku man duru na momentu ku shofùrnan no tin e dokumentunan na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko. Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.
Detenshon na JICN
Djadumingu 21 di sèptèmber, alrededor di 10 or di mainta, a detené un dama di inisial J.S.S.J. di 19 aña di edat na Plantashi Aruba pa violashon di Lei di Opio BES. E sospechoso a purba pasa supstansianan probablemente narkótiko i un ‘simcard’ di telefòn den prizòn (JICN). Pa motibu di kòntròlnan estrikto, a gar’é. A konfiská e supstansianan probablemente narkótiko i e ‘simcard’.
Ladronisia for di vehíkulo
Djasabra 20 sèptèmber a duna keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba E.E.G. Bulevar. Deskonosínan a listra den e vehíkulo i bai ku sèn kèsh for di un pòtmòni i ekipo di sambuyá, miéntras ku e doño tabata sambuyá.
Djasabra 20 di sèptèmber a duna keho di ladronisia for di un outo di hür na Altamira Unjo den Rincon. Miéntras ku e okupantenan tabata saka potrèt, deskonosínan a listra dos tas ku a keda den e vehíkulo. A bai ku un oloshi di marka Curren, un oloshi di marka Emporio Armani i dos pòtmòni ku sèn kèsh i karchinan.
A topa ku baiskel probablemente prosedente di ladronisia
Djasabra 20 di sèptèmber, alrededor di 1.10 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a topa ku un ‘fatbike’ den un pida mondi na Kaya General C.M. Piar. E baiskel tabata parse di ta skondí. Na yegada di polis, a konfiská e baiskel pa investigashon mas aleu.
Detenshonnan pa violashon di Lei di Opio i Lei di Arma di Kandela BES
Den oranan di mainta di djasabra 20 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di ladronisia na Altamira Unjo den Rincon. Na yegada di patruya, no a topa ku e sospechoso(nan). Pues, e patruya mesora a kuminsá ku un investigashon den besindario i a topa ku un vehíkulo sospechoso i a dun’e señal pa para. E shofùr no a duna oído na e señal pa para i a sigui kore. Despues di un persekushon kòrtiku, e shofùr a para e vehíkulo riba Bulevar Miguel A. Pourier. Durante kòntròl, e agentenan a sinti un holó fuerte di supstansianan probablemente narkótiko. A pasa ofer pa listra e vehíkulo i a bin topa ku supstansianan probablemente narkótiko, munishon i un arma di kandela. Alrededor di 11:26 or di mainta, a detené e dos okupantenan di e vehíkulo, un hòmber di inisial D.G.I.B. di 21 aña di edat i J.J.J.B. di 19 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES i Lei di Arma di Kandela BES.
Polis a konfiská e vehíkulo i algun artíkulo relevante pa e investigashon. Relashoná ku e kaso aki a tene entrada hudisial na kas di e sospechosonan, pero no a enkontrá ku nada relevante pa e investigashon. Investigashon den e kaso ta kontinuá.
Detenshon, konfiskashon di bròmer i vários but wikènt pasá den Kaya Grandi
Wikènt último polis a tene èkstra supervishon preventivo den Kaya Grandi i besindario, dirigí riba kombatí molèster di bròmer i fivermentu. E vigilansia aki ta kontribuí na redusí e molèster.
Durante e supervishon a parti 12 diferente but.
E butnan tabata pa lo siguiente:
4x shofùr di bròmer a haña but pa manehá sin hèlm;
1x pa manehá sin seguro;
3x pa manehá sin reibeweis;
1x pa manehá sin uza lus di direkshon;
1x pa no kumplí ku señal di para;
1x pa kousa peliger òf komportashon opstruktivo di manehá.
E anochi ei a konfiská un bròmer despues ku e shofùr no a kumplí ku señal di para di polis i a kometé vários violashon, entre otro pa no ta den poseshon di un seguro i un reibeweis bálido. Pa esaki tambe el a haña but.
Detenshon
Djabièrnè mardugá, a detené un hòmber di inisial J.M.F.P di 24 aña di edat na Kaya Grandi pa no kumpli ku òrdu di polis, resistí kontra su detenshon, insultá un agente den funshon i pa menasa. E detenshon a tuma lugá despues ku mas trempan e anochi ei, a papia ku e sospechoso tokante su komportashon peligroso di manehá, pa motibu ku e tabata hasi kenshi riba su ‘fatbike’. Apesar di esaki, el a sigui hasi kenshi.
Na momentu ku e agentenan a purba papia kuné atrobe, el a kore bai ku velosidat haltu i a evitá polis. Un ratu despues, e mesun hòmber a bini bèk na pia i a bolbe par’é. El a ignorá esaki, a reakshoná agresivo, i a kuminsá insultá i menasá un agente. E hòmber a sigui mustra komportashon provokativo i ofensivo. Ora ku e agentenan a inform’é ku e ta detené, el a nenga di koperá i a resistí fuertemente. P’esei e agentenan a haña nan obligá pa uza téknikanan físiko, klòp i ‘pepperspray’ pa hañele bou di kòntròl. Durante e detenshon, e sospechoso a morde un agente, ku tabata rekerí tratamentu médiko na hòspital.
Kuerpo Polisial Hulanda Karibense no ta tolerá niun tipo di violensia ferbal òf físiko kontra nos agentenan. Aparte di detenshon pa e delitonan kometé, e agentenan tin tur derecho pa entregá un keho kontra e sospechoso(nan) pa kualkier forma di maltrato ku nan ta eksperensiá tantu ku unifòrm òf sin unifòrm. Un komportashon trankil di un i tur durante kòntròl i na momentu di konstatá violashon, ta kondusí na un solushon pasífiko ku ta deseabel pa un i tur.
Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.