Bonaire: Notisia di polis di djabièrnè 12 di sèptèmber te ku djaluna 15 di sèptèmber 2025

Detenshonnan pa manehá bou di influensia di alkohòl

Den wikènt último a detené dos shofùr ku tabata manehá bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla ku nan ku resultado positivo. Pa e motibu aki a detené nan i hiba nan warda di polis pa un análisis di rosea.

A detené un hòmber di inisial E.G.M. di 34 aña di edat despues ku e tabata kore sin lus, kore zeilu i kore riba e banda kontrali di kaminda riba Kaya Korona. Polis a para e sospechoso i durante kòntròl e no por a mustra un reibeweis bálido. Pa esaki el a haña un but i a konfiská su reibeweis inbálido.

A detené un hòmber di inisial E.J.C.Q. di 42 aña di edat despues ku e tabata enbolbí den un aksidente ku un otro vehíkulo riba Kaminda Sorobon. A konfiská reibeweis di e sospechoso.

Kuartu di palu na kandela

Djadumingu 14 di sèptèmber, alrededor di 8.15 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kas na kandela na Kaya Isabel i ku e habitantenan ya a sali for di e kas. Na yegada a resultá ku un kuartu di palu (skür) tabata na kandela i ku e kandela por a ekspandé i bai na e kas. Debí na un eksploshon deskonosí den e kuartu, a evakuá e bisiñanan tambe i a sera Kaya Korona parsialmente, te na momentu ku brantwer a paga e kandela. WEB tambe a bini na e sitio i a deskonektá koriente for di e kas.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan trempan di anochi di djasabra 13 di sèptèmber, KPCN i Koninklijke Marechaussee a tene un kòntròl di tráfiko planiá na tres diferente sitio. A tene e kòntròlnan na Kaya Thomas Marchena, Hanchi Amboina i Kaya Nikiboko Nort.

A para i kontrolá total 50 vehíkulo di kua a duna 8 but. E butnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

4x pa manehá sin reibeweis bálido i sin seguro bálido;

1x pa no tin faha di seguridat bistí.

KPCN lo tene kòntròl regularmente, na kua lo aktua ku man duru na momentu ku shofùrnan no tin e dokumentunan na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko. Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Ladronisia for di outo

Djasabra 13 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na un sitio di konstrukshon na Hanchi Amboina. Miéntras e doño tabata trahando, deskonosínan a hòrta un telefòn selular di e marka Samsung A14 i algun tarheta for di e vehíkulo. Ta investigando e kaso.

Ladronisia na akomodashon turístiko

Djasabra 13 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Gobernador N. Debrot. Deskonosínan a bai ku un chaleko di sambuyá ku tabata kologá den veranda.



Djasabra 13 di sèptèmber a drenta keho di intento di ladronisia i destrukshon na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Gobernador N. Debrot. Deskonosínan a fòrsa e porta di dilanti pa haña akseso na e apartamentu, pero no a bai ku nada.

Djaweps 11 di sèptèmber a drenta keho di vários kiebro na un akomodashon turístiko situá na Kaya P.N. Antonio Neuman. Deskonosínan a haña akseso na e apartamentunan i a bai ku un kantidat di artíkulo, entre otro: sèn kèsh, un AirPods Pro 2, vários prenda (kadena, renchi di orea i renchi di dede), un iPad, un spiker marka JBL, dos lèptòp i vários paña.

Ta investigando e kasonan.

Outo kimá

Den oranan di mainta di djasabra 13 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un outo kimá den mondi den bisindario di Kaminda Sorobon. Na yegada, polis a topa ku un vehíkulo kompletamente kimá. No ta konosí ki ora e vehíkulo a pega kandela òf ku a pega esaki na kandela.

Akshon rondó di Kaya Grandi

Den oranan di anochi di djabièrnè 12 di sèptèmber i djadumingu 14 di sèptèmber, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un akshon planiá rondó di Kaya Grandi. E akshon tabata dirigí riba molèster di bròmer, di kua ‘meldkamer’ sentral i e polis di bario di Playa ta risibí vários keho tur wikènt. E molèster aki ta kousa situashonnan peligroso pa usuarionan di tráfiko. Por ehèmpel, peaton òf vehíkulonan por tin difikultat òf asta no por pasa, i ta krea otro situashonnan peligroso pa peatonnan ku ta para wak.

Pa atendé ku e problema aki, a tene preventivamente supervishon èkstra riba diferente anochi durante fin di siman. A aktua riba koredónan di bròmer i skuter ku tabata kore sin hèlm. Tambe a papia ku vários hóben riba nan komportashon ku e-bikes, manera kore sin lus i imprudente entre outonan. A duna atvertensia i tambe but na algun shofùr di skuter ku tabata kore den direkshon prohibí.

Ademas, a detené un hòmber di inisial A.B.O.C. di 21 aña di edat na Kaya J.N.E. Craane pa enkubrimentu. E sospechoso tabata kore sin hèlm bistí riba un skuter i a par’é pa un kòntròl. E sospechoso a purba hui, despues di kua a bolbe topa kuné. Despues di mas investigashon a resultá ku e tabata kore un skuter hòrtá, di kua mesora a detené. A konfiská e skuter.

A detené un hòmber di inisial M.M.M.v.A di 24 aña di edat na Kaya L.D. Gerharts pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata kore riba un bròmfits sin hèlm bistí, di kua a par’é pa un kòntròl. Pa esaki el a haña un but, despues di kua a resultá tambe ku e tabata manehá bou di influensia di alkohòl. El a haña prohibishon di manehá pa 3 ora.

A detené tambe un hòmber di inisial J.A.M. di 23 aña di edat pa motibu ku e no a kumpli ku òrdu di polis i mas trempan riba e anochi a dun’é atvertensia pa su komportashon di manehá imprudente i pa okashoná molèster ku su bròmer. E sospechoso tabata kousa zonido duru for di su mòfel, hasi kenshi vários biaha i a ignorá òrdu pa para. Ademas el a nenga di baha for di e bròmer apesar di vários òrdu. Pa e motibu aki a detené i a konfiská e bròmer.

Detenshon pa destrukshon

Djabièrnè 12 di sèptèmber, alrededor di 11.30 or di mainta, a detené un hòmber di inisial M.A.H. di 49 aña di edat na Kaya Industria pa destrukshon. E sospechoso a kometé destrukshon den un supermerkado na Kaminda Lac i despues el a subi su baiskel i kore bai. Despues di un búskeda a top’é i a detené.

Aksidente entre outo i ‘crosser’

Djabièrnè 12 di sèptèmber, alrededor di 10.30 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un ‘crosser’ riba EEG Boulevard. Na yegada di e patruya a resultá ku e shofùr di e ‘crosser’ a bandoná e sitio. Despues a resultá ku dor di heridanan ku el a haña, a hib’é hòspital despues di kua el a regresá e sitio di aksidente. E shofùr di e outo a haña but pa manehá sin reibeweis. Pa motibu ku e shofùr di e ‘crosser’ na e momentu ei no tabatin su dokumentonan di seguro i reibeweis huntu kuné, a hiba e vehíkulo warda di polis te na momentu ku e por mustra esaki. Konforme e maneho di ‘botsen is blazen’, a hasi un tèst di supla ku ámbos shofùr, ku resultado negativo.

Kiebro den kònteiner

Djabièrnè 12 di sèptèmber a drenta keho di kiebro i ladronisia den un kònteiner na un sitio di konstrukshon na Kaya Hilversum den Hato. Deskonosínan a destruí un kandal pa haña akseso na e kònteiner. Nan a bai ku un kantidat grandi di hèrmènt di konstrukshon, entre otro un mashin di bora, un mashin di skruf, zag eléktriko, kangu i kargadó. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.