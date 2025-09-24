BHM ta risibí relato anual 2024 aprobá di Selibon 

Kralendijk – Awe gerensia di Selibon N.V. a entregá su relato finansiero anual 2024, inkluyendo e deklarashon di akountent aprobá, na Bonaire Holding Maatschappij (BHM). For di e deklarashon akí ta sali na kla ku e sifranan ta duna un bista realístiko di e situashon finansiero di e kompania. Gerensia di BHM komo akshonista lo pèrkurá – konforme statutonan di e organisashon – pa haña e derecho di voto serka entidat públiko Boneiru, pa asina por stipulá e kuenta anual.
Finalisashon di e kuenta anual ta un logro importante pa e gerensia nobo, bou di direkshon di Edsel Winklaar, ku ta trahando duru pa pone e kompania bèk den un posishon finansiero sano. Señor Winklaar ta okupando entretantu mas di un aña e funshon di direktor interino. Den e periodo akí a finalisá e kuentanan anual di 2022, 2023 i 2024, di manera ku Selibon ta kompletamente na tempu ku su relatonan finansiero anual. “Nos a trata di sigui un rumbo kaminda e meta prinsipal ta pa pone Selibon bèk riba e trayekto finansiero korekto. Esaki ta otro logro importante i ta forma e base pa logra nos metanan. Nos no a logra esei ainda, pero nos ta riba e bon kaminda,” segun señor Winklaar.
Prinsipionan di bon gobernashon
A krea BHM ku e meta pa supervisá ‘corporate governance’ di kompanianan di gobièrnu ku ta kai bou di BHM. Manera direktor ehekutivo di BHM, señora Adely Susana-Jansen, a indiká anteriormente, su ambishon ta pa e kompanianan akí keda aktual i operá segun statuto- i prinsipionan di bon gobernashon. “Ta di gran importansia pa nos kompanianan supsidiario anda di forma transparente i responsabel ku nan finansa. Solamente asina nos por traha riba konfiansa i stabilidat, i pèrkurá pa e kompanianan akí kumplí na drechi ku nan tarea sosial”, señora Susana-Jansen ta bisa. Ku e kuenta anual di Selibon, BHM a yega na un total di 42 kuenta anual ku a wòrdu kompletá ku éksito desde su nombramentu na fin di 2020.
Selibon N.V. ta den un proseso di transishon, orientá riba maneho nobo riba diferente tereno manera finansa, rekohementu di sushi, transporte di desperdisio, almasenamentu i prosesamentu di desperdisio i digitalisashon. Ta trahando tambe riba plannan di invershon importante, nesesario pa garantisá e tarea mas importante di e kompania – esta tene Boneiru limpi.