BOG ta risibí deklarashon aprobativo di akountent pa kuenta anual 2024

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) un biaha mas a risibí un kuenta anual ku deklarashon aprobativo di akountent. For di esaki ta resultá ku e sifranan ta duna un impreshon realístiko di e situashon finansiero di e kompania.

Riba 14 di mei 2025, akountent independiente, Ernst en Young Dutch Caribbean, ofishalmente a presentá e kuenta anual di aña fiskal 2024 na gerensia i Hunta di Komisario di BOG. Despues, 14 di yüli, e akountent a entregá e kuenta anual kontrolá ku un deklarashon aprobante na gerensia. “Nos ta orguyoso di e aprobashon akí,” direktor di BOG, Adely Susana-Jansen, ta komentá.

“E ta konfirmá ku nos komo organisashon ta trahando no solamente segun guianan finansiero transparente pero tambe di ‘Corporate Governance’ i ku nos ta manehando e fondonan públiko pa kua nos ta responsabel, na un manera kouteloso.” E auditoria akí tabata muchu mas intensivo ku den añanan anterior, debí na konstrukshon di Isidel Beach Park Bonaire, ku a keda kla den 2024. Gerensia ta ekspresá su apresio pa e esfuerso di e tim, loke a kontribuí na e kuenta anual kontrolá ku deklarashon aprobante.

Dutch:

BOG ontvangt goedkeurende accountantsverklaring over jaarrekening 2024

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) heeft opnieuw een goedgekeurde accountantsverklaring ontvangen. Hieruit blijkt dat de cijfers een realistisch beeld geven van de financiële situatie van de vennootschap.

Op 14 mei 2025 heeft de onafhankelijke accountant, Ernst en Young Dutch Caribbean, de jaarrekening over boekjaar 2024 officieel gepresenteerd aan de directie en de Raad van Commissarissen van BOG. Daaropvolgend heeft de accountant de gecontroleerde jaarrekening met een goedkeurende verklaring op 14 juli aan de directie overhandigd. “Wij zijn trots op deze goedkeuring,” aldus directeur van BOG, Adely Susana-Jansen.

“Het bevestigt dat wij als organisatie niet alleen werken volgens heldere financiële richtlijnen maar ook die van corporate governance en dat wij de publieke middelen waarvoor wij verantwoordelijk zijn op zorgvuldige wijze beheren.” Deze audit was veel intensiever dan de vorige jaren, in verband met het bouwen van Isidel Beach Park Bonaire dat in 2024 is opgeleverd. De directie spreekt dan ook haar waardering uit voor de inzet van het team dat heeft bijgedragen aan de gecontroleerde jaarrekening met goedkeurende verklaring.