‘Stanley Clementina ta lansa ‘BRAAFI VIBE’ ku artista Braafi i  kantante Nigeriano Skandal

WILLEMSTAD – Pa kulminá e temporada di seú i simadan, kantante i kompositor Stanley Clementina ta demostrá su talento un bès mas dor di meks diferente ritmo kultural, manera seú ku su kachu, i Zouk den un komposishon úniko. E resultado ta un infeksioso kantika na patois franses i papiamentu titulá ‘BRAAFI VIBE’.

Spesífikamente, Stanley a kombiná twoubadou i kompa ku ta originá di Haiti, ku nos dushi seú, i a kompletá e piesa ku un toke afrikano dor di añadi e bos melódiko di e artista nigeriano Skandal. Esaki ta e promé biaha ku e ritmo di seú ta bria en kombinashon ku zouk.

Riba ‘BRAAFI VIBE’ Stanley Clementina tambe a kolaborá ku Quincy Braafhart, un eksperto musikal riba tereno di seú, kende a aportá na e produkshon aki dor di toka e ritmo di seú i supla e kachu.

Ku ‘BRAAFI VIBE’, Stanley ta konta e historia di un atmirashon no debolbi, unda un hóben ta konosé un dama i ta haña number di telefòn, pero despues di a bel e dama e no a haña niun reakshon di dje. Aki e hóben ta puntra Braafi kiko e mester hasi ku e situashon i si e mester keda yam’e e dama, mand’e mensahe of laga numa, paso e no sa mas kiko pa hasi. E hóben ta ekspresá su pashon via di músika, e mihó vehíkulo pa komuniká un amor sekreto.

Stanley su versatilidat musikal a hasie instrumental den reintrodusí kompa na Kòrsou, Aruba, Boneiru i tambe Hulanda. Konosí pa su aserkamentu kreativo na su arte, Stanley ke mustra ku ‘BRAAFI VIBE’ kon pa hunga ku diferente ritmo karibense i krea un fushon úniko. Stanley ta kontentu di mira mas músiko lokal eksperimentá ku ritmonan kultural, hinkando esaki den un bachi internashonal.

MAS PRODUKSHON

Awó ku festival di tumba ta tras di lomba, Stanley ta enfoká riba lansamentu di mas produkshon i ta trahando riba diferente kolaborashon interesante. Pronto Stanley lo lansa e piesa ku ta bai tembla kaya ku Jandino Asporaat i Dongo.

No keda sin pidi pa ‘BRAAFI VIBE’ na bo emisora di radio preferí of kompartí e kantika riba bo plataforma sosial preferí. Pa sigui Stanley su desaroyonan, por akudí na e página sosial di Stanley Clementina na Facebook.com/stanley.clementina i Instagram @stanleyclementina.