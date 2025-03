Openbare Bibliotheek Bonaire klaar om deuren te openen

Nieuwe locatie biedt ruimte voor groei en inspiratie

Kralendijk – Na maanden van voorbereiding en een periode van sluiting, opent onze bibliotheek op woensdag 5 maart vanaf 10:00 uur weer de deuren. De splinternieuwe locatie aan de Kaya Amsterdam biedt een moderne, ruime en inspirerende omgeving voor de lokale gemeenschap en is dé toegankelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor groei en ontwikkeling van iedereen.

Hoewel de deuren opengaan en de meeste diensten weer beschikbaar zijn, wordt er nog gewerkt aan enkele kleine details, zoals het werkend maken van de lift en de telefoon. De bar in de bibliotheek, die een gezellige ontmoetingsplek zal worden, gaat binnenkort in gebruik. Met deze soft opening, biedt de bibliotheek haar bezoekers in de tussentijd de mogelijkheid om de ruimtes te verkennen en gebruik te maken van de beschikbare faciliteiten.

Een belangrijke mijlpaal

“De opening van deze nieuwe bibliotheek is een belangrijke mijlpaal voor Bonaire,” zegt Jennifer Pocornie-Martis, afdelingshoofd bij de bibliotheek. “Het is een plek geworden die verder gaat dan alleen boeken; het is een ruimte waar de gemeenschap samenkomt, kennis deelt en nieuwe dingen ontdekt. We zijn trots op de nieuwe faciliteiten en de mogelijkheden die we kunnen bieden, en we hopen dat iedereen de kans krijgt om deze nieuwe plek te verkennen tijdens onze openingsweken.”

De nieuwe vestiging is ook het resultaat van de goede samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Deze sterke partnerschappen hebben ervoor gezorgd dat de bibliotheek kan blijven groeien en haar rol als centrum voor kennis, cultuur en gemeenschap verder kan uitbouwen. Ook wordt er gewerkt aan samenwerkingen met verschillende lokale en internationale instanties om het aanbod van de bibliotheek verder te versterken.

Openingsweken

Om de opening te vieren, organiseert de bibliotheek in de week van 17 maart een speciale openingsperiode van twee weken. Gedurende deze ‘openingsweken’ worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd, zodat iedereen de kans krijgt om de nieuwe locatie te ontdekken en alles te ervaren wat de nieuwe bibliotheek te bieden heeft. Van rondleidingen tot creatieve workshops, er is voor ieder wat wils. Het officiële openingsevenement is op 21 maart, met diverse toespraken, muziek en dans. Toegang tot het evenement is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dat kan via deze link: https://bit.ly/bonbib