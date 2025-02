Bonaire Overheidsgebouwen i Fundashon Ride for the Roses Boneiru ta sera akuerdo di kolaborashon di sinku aña

Kralendijk – Den un paso konhunto pa yega na fortifikashon mas aleu di nos komunidat lokal i promoshon di konsientisashon rònt di kanser, Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) i Fundashon Ride for the Roses Boneiru (Fundashon RFTR) resientemente a firma un akuerdo di kolaborashon. E akuerdo akí ta proveé den ponementu disponibel di e fasilidatnan di Isidel Beach Park pa e próksimo sinku añanan pa organisashon di e aktividatnan anual pa rekoudashon di fondo di Fundashon RFTR.

For di luna di febrüari 2025 e fasilidatnan di Isidel Beach Park ta fungi komo ubikashon prinsipal pa e eventonan ku Fundashon RFTR ta organisá pa sostené e lucha kontra kanser. E parke ta ofresé tur fasilidat nesesario pa por ehekutá kualke evento den un forma seif i efektivo, tantu riba tera komo den laman. E akuerdo di kolaborashon ta nifiká ku pa e próksimo sinku añanan Isidel Beach Park lo ta e sentro di e eventonan anual di ‘Ride for the Roses’, ku banda di rekoudashon di fondo pa investigashon i sosten di kanser, ta enfoká tambe riba kibra prewisio, duna informashon tokante kanser i aliviá problemanan di pashèntnan di kanser.

Isidel Beach Park ta é ubikashon ideal

‘Nos ta sumamente orguyoso ku e kolaborashon akí i ku nos tin mag di duna un aporte na e bunita inisiativa akí’, segun Adely Susana-Jansen, direktor di BOG. ‘E akuerdo akí ta brinda e fundashon e espasio i e medionan pa kontinuá ku nan trabou importante i pa engrandesé esaki. Isidel Beach Park ta é ubikashon ideal pa e eventonan akí, ku e fasilidatnan adekuá i un lokalidat perfekto na kosta.’ Jursi Marshall, presidente di Fundashon RFTR, ta añadí: ‘Den luna di aprel di aña 2016 e promé edishon di Ride, Swim and Walk for the Roses a tuma lugá akinan, i for di e tempu ei kaba nos ta konsiderá e ubikashon akí komo esun ideal pa nos evento. Danki na e sosten balioso di BOG nos por sigui fortifiká nos aktividatnan di rekoudashon di fondo i sigui edifiká nos kolaborashon duradero. Nos ta agradesido pa e kontribushonnan di tur e instansianan ku den kualke forma ta sostené nos i nos ta invitá tur hende pa partisipá na e Ride, Swim and Walk for the Roses riba djadumingu 2 di febrüari na Isidel Beach Park! Karchi i tishùrt ta optenibel riba djaweps i djabièrnè for di 17:00 or te 19:00 or i riba djasabra for di 10:00 or te 17:00 or na ofisina di nos spònser prinsipal. Huntu nos ta komprometé nos mes pa e lucha kontra kanser!’

Tokante BOG i RFTR

BOG tin un funkshon importante den desaroyo i maneho di propiedatnan inmóbil na Boneiru i den e kolaborashon akí a posishoná su mes komo un fasilitadó importante pa inisiativanan sosial. Tur aña Fundashon RFTR ta organisá diferente evento pa rekoudá fondo pa e lucha kontra kanser. E fundashon ta enfoká riba dunamentu di informashon, dunamentu di sosten i finansiamentu di investigashon di kanser, i ta komprometé su mes pa un mihó komprenshon i alivio di e problemanan di pashèntnan di kanser.

Bonaire Overheidsgebouwen en Stichting Ride for the Roses Bonaire sluiten vijfjarige samenwerkingsovereenkomst

Kralendijk – In een gezamenlijke stap naar het verder versterken van de lokale gemeenschap en het bevorderen van bewustwording rondom kanker, hebben Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) en Stichting Ride for the Roses Bonaire (Stichting RFTR) onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst voorziet in de beschikbaarstelling van de faciliteiten van Isidel Beach Park voor de komende vijf jaar voor de organisatie van de jaarlijkse fondsenwervingsactiviteiten van Stichting RFTR.

De faciliteiten van Isidel Beach Park zullen vanaf februari 2025 fungeren als de hoofdlocatie voor de evenementen die Stichting RFTR organiseert ter ondersteuning van de strijd tegen kanker. Het park biedt alle benodigde voorzieningen voor het veilig en effectief uitvoeren van evenementen, zowel op het land als in het water. De samenwerkingsovereenkomst betekent dat Isidel Beach Park voor de komende vijf jaar het centrum zal zijn van de jaarlijkse ‘Ride for the Roses’ evenementen, die naast het inzamelen van fondsen voor kankeronderzoek en -ondersteuning, ook gericht zijn op het doorbreken van vooroordelen, het verstrekken van voorlichting over kanker, en het verlichten van de problemen van kankerpatiënten.

Isidel Beach Park dé ideale locatie

“Wij zijn bijzonder trots op deze samenwerking en om een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie initiatief”, aldus Adely Susana-Jansen, directeur van BOG. “Deze overeenkomst biedt de stichting de ruimte en de middelen om hun belangrijke werk voort te zetten en te vergroten. Het Isidel Beach Park is dé ideale locatie voor deze evenementen, met de juiste faciliteiten en een perfecte locatie aan de kust.” Jursi Marshall, voorzitter van Stichting RFTR, voegt toe: “In april 2016 vond hier de allereerste editie van de Ride, Swim en Walk for the Roses plaats, en sindsdien wordt deze locatie al als ideaal voor ons evenement beschouwd. Dankzij de waardevolle steun van BOG kunnen we onze fondsenwervingsactiviteiten verder versterken en onze langdurige samenwerking verder uitbouwen. We zijn dankbaar voor de bijdragen van alle instanties die ons in welke vorm dan ook ondersteunen en we nodigen iedereen uit om mee te doen aan de Ride, Swim en Walk for the Roses op zondag 2 februari bij Isidel Beach Park! Kaarten en T-shirts zijn verkrijgbaar op donderdag en vrijdag van 17:00 tot 19:00 en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 bij het kantoor van onze hoofdsponsor. Samen zetten we ons in voor de strijd tegen kanker!”

Over BOG en RFTR

BOG is een belangrijke speler in de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen op Bonaire en heeft zich in deze samenwerking gepositioneerd als een belangrijke facilitator voor maatschappelijke initiatieven. Stichting RFTR organiseert jaarlijks verschillende evenementen om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. De stichting richt zich op het bieden van informatie, ondersteuning en het financieren van onderzoek naar kanker, en zet zich in voor een beter begrip en de verlichting van de problemen van kankerpatiënten.