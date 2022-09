Parte 2: Sin embargo, 5 años, 60 meses después, las personas todavía están luchando con las secuelas de Irma.

PHILIPSBURG, Sint Maarten — La madrugada del 6 de septiembre de 2017 es una mañana en la que los residentes de St. Maarten/St. Martin y Anguilla nunca olvidarán. Esa mañana, el huracán más fuerte jamás registrado en la escala Saffir-Simpson azotó nuestra isla. Miles de casas resultaron dañadas. Muchas personas perdieron sus hogares por completo y nuestra economía se paralizó por completo. Nuestras vidas cambiaron para siempre.

El huracán de categoría 5 se estrelló contra nuestra pequeña isla y causó estragos. Nadie estaba intacto. Las inundaciones, como nunca antes habíamos visto, se registraron en el lado francés, mientras que los residentes del lado holandés lucharon contra vientos de más de 250 mph en una lucha por preservar sus hogares y pertenencias. Esta batalla se perdió, junto con varias vidas.

“Como se mencionó en la Parte 1, ahora estamos a 5 años de ese evento catastrófico. Sin embargo, 5 años, 60 meses, 1826 días después, las personas todavía están luchando con las secuelas de Irma. No solo hay muchas personas que siguen sin trabajo debido a negocios que cerraron o se declararon en quiebra, sino que hasta la fecha, solo se han arreglado unos pocos cientos de hogares. Lo que es peor es que el gobierno actual ahora culpa a la pandemia de Covid-19 por su incompetencia e incapacidad para construir un St. Maarten mejor y más sostenible 5 años después de Irma”, comentó Gromyko Wilson.

“Quieren que uno piense que es culpa del Covid que no tengamos Zoológico, que no tengamos edificio de Biblioteca, que aún falta reparar ventanas y techos de aulas que supuestamente estaban aseguradas por el Gobierno. Es culpa del Covid que un poco de lluvia nos inunde los caminos porque no concretaron un concurso público para la limpieza de nuestras trincheras. Es culpa de Covid que TelEm no haya puesto todos sus lugares de celdas en condiciones de funcionamiento al 100 % desde 2017. También es culpa de Covid que GEBE no haya reparado los postes de alumbrado público dañados hasta el momento”.

“Covid-19 es la razón por la cual 5 años después las escuelas, que se supone que funcionan como refugios contra huracanes, no están reparadas y el sistema de alarma de emergencia en los vecindarios no ha sido reemplazado.

“¿Qué pasa con los códigos de construcción adecuados posteriores a Irma? Durante el tiempo de las elecciones, los aspirantes a políticos y los que regresan hicieron campaña en la plataforma “reconstruir mejor”. ¿Qué casas fueron reparadas o construidas de acuerdo con este nuevo código de construcción? Los puentes Prins Bernard y Causeway tienen cicatrices de Irma.

“¿Recuerdan el Antiguo Edificio de Gobierno que fue brutalmente dañado por el huracán Irma? El gobierno debe ser honesto y decirle a la gente de St. Maarten por qué no se ha hecho nada en ese edificio, que ahora es una molestia visual en medio de nuestra ciudad turística de Philipsburg. ¿Ese edificio es propiedad del gobierno? ¿A quién pertenece ese edificio? ¿En la tierra de quién está? ¿Quién puede decidir realmente sobre el uso futuro de ese edificio?

“Debo concluir que este Gobierno, que no goza de mayoría en el Parlamento, considera estúpido a su pueblo. Este Gobierno está ideando todo tipo de tácticas para pagar ilegalmente las vacaciones de los funcionarios públicos tomando sus días de vacaciones y organizando iniciativas empresariales juveniles meses antes de una elección. Peor aún, informando a los policías que esperaran su dinero en enero de 2023. ¿Recuerdan cómo fue la última vez que le hicieron eso a la policía? observó Wilson.

“Si algo nos enseñó el huracán Irma y el Covid-19 es la importancia de ser un País autosostenible. ¿Recuerdas la escasez de alimentos durante el Covid-19? ¿Recuerdas la amenaza de escasez de alimentos ahora de nuevo con la guerra en Ucrania? ¿Puede alguien explicarle a la gente por qué St. Maarten debería comprar tierras en Surinam para la agricultura? ¿Qué pasó con todos nuestros agricultores locales aquí? ¿Y al resto de terrenos que tenemos disponibles que el Gobierno pueda destinar a la agricultura? ¿Qué pasó con el joven por el que tanto hicieron campaña durante las elecciones por sus brillantes ideas sobre la agricultura? ¿Recuerdas a ese político que hizo este bonito discurso político sobre el turismo de barrio basado en la agricultura en St. Peters? ¡Oh, lo olvidé, su propio gobierno minoritario está bloqueando a ese mismo joven!”