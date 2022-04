La Collectivité installe des bennes sur les plages

Marigot, Saint Martin — Dans le cadre de la célébration des fêtes de Pâques, la Collectivité de Saint-Martin informe le public de la mise en place de bennes à déchets sur les principales plages publiques utilisées par les campeurs.

La Collectivité rassure la population en rappelant que l’accès aux plages publiques de la Collectivité, y compris les plages sous convention avec le Conservatoire du Littoral (ex : Le Galion), est entièrement libre et gratuit pour les personnes souhaitant pique-niquer ou camper.

Seule la Réserve Naturelle demande une caution aux personnes souhaitant camper sur les îlets éloignés comme Pinel et Tintamare. Cette caution est immédiatement rendue aux occupants après leur départ sous la condition de restituer le site propre.

Pour accompagner la population lors des fêtes de Pâques, la Collectivité a souhaité renforcer la capacité de collecte des déchets aux abords des plages publiques traditionnellement occupées pour les pique-nique et campements.

4 bennes de 10 m3 seront positionnées sur les plages suivantes :

– A l’entrée de la baie de l’embouchure.

– Sur la plage du Galion

– Sur la plage de Coconut Grove

– Sur la plage de Grand Cayes

Ces bennes seront à la disposition du public, du mercredi 13 avril 2022 au mardi 19 avril 2022, et seront vidées quotidiennement. Des agents du service Environnement seront déployés sur les plages, afin de distribuer des sacs-poubelles et de sensibiliser le public à la propreté. La Collectivité de Saint-Martin, ses élus et son personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques.

ENGLISH:

Easter Celebration

The Collectivité installs dumpsters on the beaches

As part of the celebration of the Easter holidays, the Collectivité of Saint-Martin informs the public of the installation of trash bins on the main public beaches used by campers.

The Collectivité wants to reassure the population by recalling that access to the public beaches, including the beaches under agreement with the Conservatoire du Littoral, for example Galion beach, is completely open and FREE for people wishing to picnic or camp.

Only the Réserve Naturelle is requesting a cleaning deposit from those who wish to camp on the protected islands such as Pinel and Tintamare (Flat Island). This deposit is refundable once occupants clean the site before departing the island.

As the Easter holiday weekend approaches, the Collectivité wanted to ensure an efficient placement of waste collection near the public beaches, traditionally occupied for picnics and camps.

4 additional trash bins of 10 m3 will be placed on the following beaches:

– At the entrance of Baie de l’Embouchure

– On Galion beach

– On Coconut Grove Beach

– On Grand Cayes beach in Cul de Sac

The trash bins will be available to the public from Wednesday April 13, 2022 to Tuesday April 19, 2022, and will be emptied daily.

Environment Department employees will be on the beaches to distribute garbage bags and raise public awareness of cleanliness.

The Collectivité of Saint-Martin, its elected officials and its staff wish you Happy Easter holidays.